È davvero possibile, sul piano giuridico, svuotare il MES dei suoi limiti normativi, allontanandolo dai suoi campi di applicazione?

Il MES senza condizionalità assomiglia molto al famoso cavallo di Troia, ma senza il pelide Achille. Simile ad una spada spuntata, una bomba senza innesco, uno strumento inattivo. E, come avvenne per il cavallo acheo, il quale, se non si fosse reso portator d’inganno, non avrebbe mai condotto alla disfatta di Troia, allo stesso modo il MES, senza le proprie condizionalità, non avrebbe mai demolito lo Stato greco. Ed è per questo motivo, ricordiamolo, che metà del nostro Parlamento, la metà coscienziosa, forse, si sta battendo con decisione contro la sospetta riforma del MES. Sull’abrogazione del trattato del MES invece, il quale venne introdotto e firmato in Italia sotto commissariamento tecnico, nonostante la proposta di legge costituzionale dei Parlamentari Cestari e Molinari volta alla sua imminente cancellazione, tutto tace all’orizzonte.

Il presidente del Parlamento europeo, David Maria Sassoli, pochi giorni fa su Rai Due esordiva: “Due giorni fa l’Eurogruppo ha sospeso il MES e ha detto che quei soldi devono essere messi a disposizione di tutti i Paesi per l’emergenza sanitaria. Stare a discutere sul Salva Stati è inutile, non c’è più, è sospeso. È un dibattito solo italiano, in tutti i Paesi si è capito il cambiamento della natura di questo fondo. C’è una convenienza se l’Italia liberamente deciderà di usare questi 37 miliardi ad esempio per i presidi medici nei distretti industriali quando le fabbriche riapriranno, perché non li abbiamo e dobbiamo averli”. Occorre, dunque, una riflessione di metodo. Adoperare correttamente un termine, direbbero i filosofi del linguaggio, implica di necessità evocare tutti i concetti che è lecito e anche doveroso correlare a quel termine. Smettiamola, dunque, di parlare di MES, se con esso non desideriamo prenderci anche tutti gli oneri previsti nel trattato che da esso trae il suo nome. Ma non si tratta solamente di una questione terminologica, vi sarebbe anche un problema di natura giuridica: nelle Nazioni moderne, che si fondano sul Diritto, occorre infatti ricordare, nessuna azione giuridica può esser condotta all’infuori di quelli che sono i limiti normativi di settore e i campi giuridici di applicazione, pena la nullità. Dunque il MES, il famoso Meccanismo europeo di stabilità, acquisisce identità ed efficacia giuridica proprio in virtù dell’applicabilità del proprio caratteristico impianto normativo, il quale ne rappresenta le condizioni d’essere, dette anche condizionalità. Condizioni che adesso si millanta di poter ignorare. Attraverso le condizionalità il MES, come avviene per qualsiasi altro contratto di natura giuridica, si fa portatore di diritti e doveri che devono essere tutti quanti rispettati dalle varie parti coinvolte, pena applicazione di penali o nullità. Sulla base di quest’ultimo argomento, la Dottoressa e ricercatrice in diritto economico, Lidia Unidemi, sostiene che, qualora l’Italia dovesse anche riuscire a convincere la commissione europea ad utilizzare una piccola parte del Fondo salva Stati, poiché di una piccola parte si tratterebbe, tale operazione, privata delle condizionalità integrate al MES, sarebbe illegittima e, dunque, passibile di nullità o, peggio, impugnabile. Un qualsiasi cittadino, per intenderci, potrebbe quindi sollevarne l’illegittimità di fronte alla corte europea, e aprire un increscioso contenzioso tra Stati ed istituzioni, che potrebbe portare all’accettazione coatta di tutte le condizionalità precedentemente “sospese”. Un bell’affare!

Oltre a quanto detto, uno Stato che accettasse un fondo proveniente dal MES senza condizionalità, ammesso che questa operazione sia giuridicamente valida, costituirebbe un pericoloso precedente: sarebbe infatti possibile, in un futuro non troppo lontano, che il nostro Governo possa ricontrattare un MES, ma con tutte le condizionalità, magari per far fronte all’emergenza della disoccupazione di cui presto parleremo tutti i giorni a reti unificate. Dunque se sarà parziale, come rassicura Sassoli, sarà giuridicamente problematico nell’immediato, oltre che un pericoloso precedente in vista di future ricontrattazioni. Se sarà integrale si sappia, invece, che l’Italia non lo firmerà. Operati i dovuti chiarimenti concettuali, poniamoci una domanda e operiamo una riflessione che invito a condividere: anziché impiegare il nostro miglior genio in acrobatici tentativi di camuffare trattati studiati per aziendalizzare assetti statali democratici, non sarebbe più semplice adoperare termini già esistenti nel ricco vocabolario che la cultura greco romana, che era una cultura del linguaggio e della chiarezza concettuale, ci affidò in tempi meno sospetti? Se, al tempo di Achille, nella ridente cittadina di Troia, una moneta straniera a debito avesse goduto dell’identica e fideistica servile adorazione di cui gode oggi presso alcune istituzioni europee, l’acheo Agamennone non avrebbe avuto bisogno di scendere in guerra.