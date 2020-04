Bernie Sanders ha annunciato il suo sostegno all’ex avversario Joe Biden. La battaglia per spodestare The Donald non ammette partizione.

We need you in the White House. Fa così ritorno tra i ranghi il candidato più anti-sistema che sia sceso in campo con il partito democratico americano da ormai cinque anni. L’ottica è quella di fermare il ‘’peggior Presidente che l’America abbia mai visto’’. Il Senatore del Vermont si è ritirato dalla corsa alle primarie democratiche dopo aver conquistato 901 delegati contro i 1219 di Biden, ma parlare solo di numeri sarebbe riduttivo. Alle spalle di Sleepy Joe si erano infatti compattati la maggioranza degli ex candidati democrats, come il paperone Bloomberg, l’ex Sindaco Buttigieg e la Senatrice Klobuchar. L’establishment dell’asinello, inutile nasconderlo, mal sopportava le idee a dir poco progressiste che il nuovo socialismo di Crazy Bernie, con instancabile voce, rivendicava dai palchi di tutta l’America, alimentando tra i suoi sostenitori la speranza che una vera rivoluzione potesse finalmente raccogliere anche le loro rivendicazioni.

Tra i due front runner il dibattito è stato diverso rispetto a quello più agguerrito di Sanders con la Clinton, anche se non sono mancate dure prese di posizione da parte del Senatore, che ha accusato Biden di essere stato “sul pavimento del Senato chiedendo tagli a sicurezza sociale, Medicare, Medicaid e veterani”, e di aver abbandonato i consumatori in difficoltà mentre lui lottava per loro, arrivando a definire l’ex avversario un “rappresentante delle compagnie di carte di credito”. Così arringava il quasi giovane ottantenne del Vermont durante il suo discorso tenuto in occasione del Super Tuesday lo scorso marzo. Quello che viene riconosciuto a Sanders è aver avuto la capacità, e soprattutto il coraggio, di irrompere nella scena politica e sociale americana con la volontà di frantumare quei dogmi che più hanno contribuito a modellarne la struttura, tramite, ad esempio: una wealth tax per i più ricchi, con annesso sistema di tassazione progressivo; l’abolizione dei super PAC (political action committee); più restrizioni per l’accesso alle armi; l’abolizione del debito contratto dagli studenti universitari; un sistema sanitario accessibile a tutti. Tanto ambiziosa quanto folle, questa visione, comizio dopo comizio, ha trasportato con sé sempre più americani, tanto che, come fornito dai dati della sua associazione, il numero di piccole e singole donazioni provenienti dai cittadini ha permesso di superare la somma di 30 milioni di dollari, e questo senza ricorre alle tasche dei miliardari, come orgogliosamente rivendicato sul sito web Berniesanders.com.

Sopratt utto il futuro d’America crede che sia necessario un nuovo approccio. I dati riportati dalla CNN evidenziano, infatti, come i giovani statunitensi appoggino le idee di Sanders. L’onda del Feel the Bern, che sembrava potesse trascinare tutto e tutti, si è invece infranta sugli scogli del pragmatismo americano, con Biden il moderato che, venendo considerato l’unico in grado di competere con The Donald, potrà ora anche contare, nell’ala più radicale dei democratici, su coloro che credevano possibile il realizzarsi di un sogno. Forse, con il risveglio e l’endorsement di Bernie, questo sogno è venuto meno ma, come ci viene ricordato dal regista Christopher Nolan, un’idea è: ‘’Resistente, altamente contagiosa. Una volta che un’idea si è impossessata del cervello è quasi impossibile sradicarla. Un’idea pienamente formata, pienamente compresa si avvinghia, qui da qualche parte.’’