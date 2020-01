La sinistra si interessa improvvisamente ai quartieri popolari di Bologna. Tutto merito di Matteo Salvini, tutta colpa di Matthew Salvini. “C’è qualcuno che dice che spacciate, ci aprite, a che piano siete, ci fate salire?”, ha domandato il Segretario della Lega al citofono, in diretta Facebook, al figlio minorenne di una famiglia tunisina, additata da alcuni residenti del quartiere Pilastro, fans del Capitano. Tutti indignati. Alessia Morani, esponente del Pd e Sottosegretaria allo Sviluppo economico (“Salvini è un provocatore”), e persino la Sardina Sergio Echamanov (il ragazzo “bullizzato” online dalla “Bestia”, che si è persino inventato di aver avuto difficoltà sul lavoro a causa sua) sentitosi “offeso” un’altra volta perché quello “del porta a porta era il suo lavoro”.

Certo, a Matteo Salvini possono mostrare tutti i muri sbrecciati e le case di pusher che vogliono durante i suoi bagni di folla, trattasi però di competenze del comune, e lui non è più un Consigliere comunale, ma un candidato Premier. Inoltre, andare a citofonare a presunti spacciatori, esponendoli insieme alla persona che li denuncia, seguito dalle telecamere, di certo non migliorerà la sicurezza nelle periferie, tantomeno lo renderà un uomo del popolo, piuttosto un cowboy, o un qualunque corso in soccorso di una candidata debole, Lucia Borgonzoni. Roba da far west insomma, non certo da Stato di diritto, da lui tanto invocato. Tra l’altro, il riscoperto Giustiziere, in un’evidente stato di amnesia temporanea, sembra aver dimenticato uno dei suoi cavalli di battaglia: la legittima difesa, anche per proteggere la sacralità della proprietà privata che, con solerzia, vorrebbe importare dagli Stati Uniti, con tutta la sua filosofia politica liberale. Come si può, allo stesso tempo, richiedere una maggiore libertà individuale, e invadere lo spazio altrui a capo di una folla pronta al linciaggio?

Matthew Salvini, un pessimo allievo che, con la “Bestia”, ha creato sui social network il suo reality show, di cui lui è l’unico protagonista. Quello che i suoi oppositori non capiscono, Sardine in testa, è che, invece di sfidare lo staff di comunicazione del Segretario della Lega, dovrebbero assecondarlo. Anziché continuare a dargli visibilità, facendo, in marketing elementare, il gioco della “polarizzazione”, tanto da far provare per Salvini simpatia riflessa, basterebbe lasciarlo agire indisturbato (tra citofoni e negozi di mutande). “La Bestia”, che lo ha portato alla ribalta, sarà anche la sua rovina. Perché la cultura politica di un leader deve essere elaborata da consiglieri ben scelti, non da giovani comunicatori esaltati, che guardano numeri e algoritmi, anche loro, in fondo, fuori dalla realtà.