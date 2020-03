La riduzione del numero dei Parlamentari non inciderà sui costi dello Stato. In compenso, concentrerà il potere nelle mani di pochi.

Oggi, 29 Marzo 2020, avrebbe dovuto avere luogo il Referendum costituzionale sul taglio dei Parlamentari che, in seguito al rinvio, slitterà con molta probabilità a novembre. La riforma, perorata dai promotori con argomentazioni quali efficientamento e risparmio, concentrerà il potere nelle mani di pochi ed esporrà il Parlamento a possibili, ulteriori ricatti.

È il 23 settembre del 1947, il Presidente dell’Assemblea Costituente Terracini mette in votazione, dopo un dibattito che ha riguardato 11 sedute dell’Assemblea, l’articolo 56 della Costituzione: “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila”. Il numero rimane mobile, in funzione del numero di cittadini, sino al 1963, anno in cui il numero di Deputati viene fissato a seicentotrenta e quello dei Senatori a trecentoquindici. La ripartizione dei seggi avverrà con la suddivisione del numero di cittadini per seicentotrenta. Si arriva al 2001, quando, il 23 Gennaio, si decide come l’elezione di dodici deputati sia riservata alla circoscrizione estero. Dopo settantatre anni dalla prima approvazione del cinquantaseiesimo articolo della nostra Costituzione, i cittadini sono chiamati ad esprimersi in merito alla riduzione del numero dei Parlamentari. La riforma, proposta per la prima volta con il contratto di Governo giallo-verde dal Movimento 5 Stelle, avvallata inizialmente dalla Lega e, in seguito, anche dal Partito Democratico, prevede la riduzione dei seggi della Camera da seicentotrenta a quattrocento, e di quelli del Senato da trecentoquindici a duecento. Il testo di legge, presentato dal primo partito come “taglia poltrone”, porterà ad un deturpamento della democrazia che verrà attuato in nome di un non ben chiaro efficientamento e di un risparmio assolutamente esiguo. La riforma non porterà nessun efficientamento: tenendo presente che, in un’assemblea, i membri che partecipano attivamente ai lavori sono sempre una percentuale sul totale, con la riduzione dei Parlamentari, in valori assoluti, si avrebbe una riduzione di quelli che effettivamente contribuiscono alla scrittura dei disegni di legge, e si avrebbe, dunque, una qualità di leggi più bassa. Si ha un risparmio che, a fronte di una produzione annuale di circa milleottocento miliardi, è a dir poco esilarante: la Camera dei deputati pesa oggi sulle casse dello Stato novecentociquanta milioni e il Senato cinquecento milioni, si avrebbe quindi un risparmio di circa cinquantadue milioni di euro (5,5 percento del totale) per quanto riguarda la Camera, mentre per il Senato si avrebbe un residuo di appena ventotto milioni (5,4 percento del totale). Si ricorda che, in totale, il Parlamento incide sul bilancio statale per lo 0,007%.

Ora, volendo veramente credere che un miliardo e mezzo di euro di spese siano la causa del declino del nostro Paese, non si dovrebbe tagliare il numero di seggi ma la spesa che rappresentano tutti i dipendenti delle Camere. Oltretutto, è facilmente intuibile come il reale scopo di questa riforma non sia apportare un risparmio poichè, se così fosse, le forze di maggioranza non si accingerebbero a firmare trattati come quello del Meccanismo Europeo di Stabilità, per il quale lo Stato italiano ha già versato sessanta miliardi e con cui si impegna a versarne altrettanti: ben centoventi (vediamo in questi giorni come accedere al fondo, quindi ai nostri soldi, non sia possibile senza condizionalità assurde). Volendosi rapportare agli altri Paesi in merito al numero di seggi, la proposta di modifica farebbe sprofondare l’Italia all’ultimo posto dei Paesi europei per numero di abitanti a Deputato. Un numero ridotto di Parlamentari farà sì che, ad aggiudicarsi quei seggi, siano sempre le solite persone: quelle dotate di particolare disponibilità economica, o quelle che godono di particolari rapporti personali. Le minoranze saranno fortemente penalizzate, sino ad essere totalmente cancellate al Senato dove, per avere un seggio, si necessiterà di un buon 10/15%. Sarà più facile, per i più potenti, tenere sotto scacco il Parlamento, giacché per avere un peso al suo interno sarà sufficiente un numero inferiore di rappresentanti. Sarà dunque sufficiente un numero inferiore di voti per apportare ulteriori modifiche alla Carta Costituzionale, per le quali non ci sarà bisogno di Referendum popolare una volta raggiunti i due terzi (la Costituzione sarà soggetta alle decisioni di pochi Segretari di partito), sarà sufficiente un numero inferiore di Parlamentari per dare la fiducia al Governo. Il potere si concentrerà nelle mani di pochi, in particolar modo nelle Commissioni dove, per avere una maggioranza e influenzare, quindi, l’attività del Governo e del Parlamento stesso, saranno sufficienti cinque persone. Dal momento che il numero massimo di Senatori a vita nominabili dal Presidente della Repubblica non diminuirà, il loro peso aumenterà, e quindi persone come Mario Monti e Giorgio Napolitano saranno decisive per la tenuta o la caduta di un Governo. Si ricorda, inoltre, come la riduzione dei seggi del Parlamento fu inserita nel piano di rinascita democratica della loggia P2 di Licio Gelli: dal numero attuale di senatori e deputati a, rispettivamente, duecentocinquanta e quattrocentocinquanta.