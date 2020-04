Il giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni indossa da anni l’elmetto di guerra e, al primo sparo, si è nascosto dietro agli appelli di solidarietà.

Il Coronavirus sta rivelandosi un nemico difficilissimo da combattere per l’Italia, che con quasi 14mila decessi si aggiudica il triste primato di Paese più colpito in Europa: i morti sono talmente tanti che non si sa più dove metterli, e con la sanità al collasso cominciano a scarseggiare i posti anche per i vivi. Ecco dunque che da ogni parte del mondo sono confluiti nella Penisola esperti e attrezzature. Nemmeno la Federazione Russa, con cui pure l’Italia intrattiene una relazione altalenante, si è sottratta alla chiamata: nelle ultime settimane un convoglio aereo ha trasferito nel nostro Paese medici e infermieri militari, squadre di decontaminazione e tonnellate di materiale essenziale. Ma se il cittadino medio tira un (brevissimo) sospiro di sollievo, nelle cancellerie europee si avverte palpabile la preoccupazione per quello che viene sentito come un tentativo concreto di sovvertire l’ordine geopolitico che, nel Vecchio Continente, sopravvive dalla Guerra Fredda. L’Italia, in sostanza, potrebbe rivelarsi il ventre molle della strategia di contenimento attuata dalla UE nei confronti dell’ingombrante vicino. Alla Commissione già si pensa a come contrastare la percezione di una Russia forse diversa dalla narrazione, tanto cara all’Occidente, di una terra brutale e nemica della pace.

Mentre gli organi di Governo comunitari invitano a cautelarsi contro le onnipresenti fake news, nel Bel Paese La Stampa si spinge oltre, e bolla gli aiuti russi come inservibili e pericolosi. È lo stesso Ministero della Difesa russo a sottolinearlo, in una nota al vetriolo e un po’ maldestra, tanto da offrire a Jacopo Iacoboni, autore del pezzo incriminato, la passerella della “libera informazione”, proprio lui che fa del giornalismo una crociata atlantica. “La Stampa ha subito definito ‘inutile’ il materiale russo inviato in Italia per affrontare l’emergenza infettiva; La maggior parte dei medici e degli epidemiologi russi sono stati definiti esperti di guerra biologica”, scrive il Generale Igor Konashenkov. Di simile avviso era stato l’Ambasciatore Sergei Razov, che in una precedente lettera alla testata aveva rimarcato che “i militari russi mettono a rischio la propria salute e forse anche la vita”. A noi non è dato sapere se quanto riportato dal giornale torinese sia vero; è difficile in effetti che possa dirlo lo stesso autore, che candidamente ammette di aver ricevuto lo scoop da “fonti politiche di alto livello”. Quanto poi all’accusa, lanciata un paio di giorni fa, che tra i militari russi si anniderebbero agenti dei servizi di Mosca, viene indicata come unica sorgente Hamish de Bretton-Gordon, ex ufficiale britannico e anche lui esperto di guerra chimica. Un’opinione sicuramente disinteressata. Iacoboni, comunque, si difende e parla di “distorsioni dei fatti”. In una nota congiunta del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri il Governo italiano ha cercato di mediare tra le parti, dando risalto all’importanza e alla consistenza degli aiuti arrivati dalla Russia ma, allo stesso tempo, soffermandosi sul valore della libertà di stampa. Il riferimento è ai toni accesi utilizzati da parte russa, ed i contendenti vengono invitati ad attenersi a “canoni di correttezza formali e sostanziali”. C’è da dire, comunque, che la Russia è un po’ una Moby Dick per Iacoboni, che in passato si era dilettato a schedare come filo russi tutti coloro che non rispecchiavano il suo pensiero, compresa questa testata.

È inutile, a parere di chi scrive, soffermarsi ulteriormente sui sentimenti anti-russi di un settore, quello del giornalismo mainstream, che in Italia è legato a doppio filo agli interessi d’una certa parte politica. Che i vari Ministeri degli Esteri europei non riescano ancora a concepire l’idea di un soft power russo (mentre peraltro accolgono di buon grado sia quello cinese che quello americano) è invece cosa degna di nota, ancor più se si pensa che perfino gli Stati Uniti hanno accettato il sostegno russo. Il mondo sta cambiando più velocemente di quanto riescano a fare i vari uffici diplomatici. Sarà meglio recuperare lo scarto, e in fretta: oggi più che mai, è questione di vita o di morte.