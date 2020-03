Le origini della crisi dei profughi siriani in Turchia sono nel silenzio e nel tradimento dell’occidente, che ha scelto la guerra per procura invece dell’interesse continentale.

Beirut. I siriani sono in giro per il mondo occidentale da decenni. Medici, ingegneri, archeologi, arabisti, commercianti che hanno studiato in Siria, dove il sistema scolastico è sempre stato solido e accessibile a tutti, per poi proseguire gli studi all’estero. Non sempre provenivano dai ceti benestanti, anzi. Molti godevano di accordi universitari in un Paese che, con tutti i suoi problemi interni, ha sempre favorito gli scambi; basti pensare che Damasco era una meta privilegiata, in passato, per chi voleva andare a studiare la lingua araba. I profughi siriani che vediamo nelle orrende immagini di questi giorni non sono presenti in Turchia da quando è iniziato il recente assedio di Idlib, bensì dall’inizio della guerra, quando le cancellerie occidentali, insieme agli alleati della regione, Erdogan compreso, hanno appoggiato i jihadisti in Siria per combattere il governo di Damasco.

Prima di essere ostaggio della contro-offensiva russo-siriana tutti quei civili erano ostaggio di gruppi che la stessa BBC americana ormai, nel 2020, chiama con il loro nome. Eccole le sigle che si nascono dietro la tragedia umanitaria: HayatTahrir al-Sham, National Liberation Front, Hurras al-Din, Turkistan Islamic Party. Tutte legate a doppio filo con l’ex ramo siriano di Al Qaeda, Jabhat Al Nusra. Di fronte a questa occupazione qualsiasi Stato sovrano farebbe di tutto per espellerle dal proprio territorio. È una questione di legittima difesa nazionale, che i più corsari chiameranno resistenza. La decisione di Erdogan di aprire i confini fra Turchia ed Europa ci insegna che il fenomeno migratorio deve essere affrontato con sano realismo perché, oltre ad essere una ferita umana profonda, si tratta di un’arma di coercizione asimmetrica, o di ricatto, per ottenere vantaggi politici, economici o militari.

Ma, prima di tutto, occorre conoscere le origini della catastrofe che ora si infrange sulla Grecia, e su di noi. Eccole: una guerra esportata e lasciata in mano a gruppi armati che hanno imposto un modello socio-politico fondato sulla paura. E che oggi tutti fanno finta di non vedere. Un po’ per imbarazzo, un po’ per malafede. Allora, invece di piangerli morti o sfollati, i siriani dietro quel filo spinato avreste dovuto piangerli da vivi, quando dalla Siria ci avvertivano in massa che si trattava di una guerra per procura e, stremati dal silenzio e dal tradimento, hanno deciso di lasciare un Paese che non avrebbero, forse, abbandonato mai. Quando impareremo che la destabilizzazione genera paura, insicurezza e sradicamento, sarà il giorno in cui smetteremo di versare lacrime di coccodrillo.