Sanders si è ritirato dalle primarie democratiche, ma la responsabilità non è da attribuire solo agli sforzi dell’establishment.

“Una strada per la vittoria è virtualmente impossibile”: con queste poche parole Bernie Sanders riassume, in un videomessaggio ai suoi sostenitori, una situazione che dall’impasse è precipitata in sconfitta de facto. Tutti a casa, dunque. Per la seconda volta s’infrange la prospettiva di un’America socialdemocratica; al suo posto, con ogni probabilità, altri quattro anni di Trump. Eppure Sanders sembrava in grado di farcela, forse ancora più che nel 2016: che cosa non ha funzionato?

È proprio partendo dalle ultime, sorprendenti, presidenziali che si può cercare di rispondere. Allora Sanders correva da outsider con uno dei due partiti-colossi della scena politica americana, quello democratico, che per giunta esprimeva il Presidente; lui, socialista registrato come indipendente, era a tutti gli effetti un indesiderato in una formazione relativamente centrista e a tutti gli effetti parte dell’establishment. Il ticket Clinton-Kaine era dato per assoluto favorito tanto nelle primarie dem quanto nello scontro col corrispettivo repubblicano, e poteva contare su appoggi interni che allora gli consentirono di escludere Sanders dalla corsa per la nomination: i più ricorderanno la questione delle email di Hillary, qualcun altro le domande per i dibattiti passatele sottobanco dalla CNN. La sua agenda era semplicemente troppo radicale perché gli si permettesse di attuarla: non tanto per i contenuti in sé -università e sanità gratuite, ambientalismo e confini aperti sono ormai posizioni mainstream tra i democratici- quanto per il fondamento ideologico schiettamente anticapitalista e populista che vi sottendeva. I quattro anni trascorsi non hanno cambiato le idee del senatore 81enne: e così tutti i suoi avversari, da Liz Warren a Joe Biden passando per Mike Bloomberg, hanno goduto del sostegno spesso evidente e spudorato degli apparati di partito, disposti addirittura a modificare le regole di accesso ai confronti in TV pur di metterlo in minoranza. Alla fine Bernie ha dovuto cedere: al suo posto sarà proprio Biden a sfidare The Donald.

E tuttavia, non si può guardare a questa sconfitta come al solo risultato degli sforzi della politica “di sistema”; lo stesso Trump, che pure si era visto osteggiato come e più di Sanders, siede ora nello Studio Ovale. Non diversamente da quanto accaduto nel 2016, una grossa parte della responsabilità deve necessariamente ricadere sull’elettorato. È fuor di dubbio che i sostenitori di Sanders, tantissimi fra i millennials e la Gen Z, fossero animati da un convinto entusiasmo oggi quanto lo erano allora: ma giovinezza ed entusiasmo non valgono niente se non si traducono in voti. E per votare bisogna uscire di casa e mettersi in fila con tutti gli altri, avversari inclusi. Troppo, per una generazione di nativi digitali così abituata a vivere fuori dal mondo reale da equiparare un retweet ad un consenso espresso in persona. Le camere d’eco di ragazzi convinti d’aver ragione senza doverlo dimostrare hanno minato la campagna di Bernie più di qualsiasi concorrente. Forse Sanders ha ragione, forse “[stanno] vincendo la battaglia ideologica”, come da lui stesso dichiarato; però, senza un impegno concreto la battaglia vera, quella dei numeri, è destinata ad essere persa ancora a lungo. Con buona pace dell’establishment.