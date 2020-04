I Paesi Bassi fanno i rigoristi, ma se se lo possono permettere è grazie alle aziende degli altri Stati, attirate dal dumping fiscale.

Gli olandesi fanno i bulli, ma non se lo possono permettere. Il loro virtuosismo in materia di bilancio deriva da una politica fiscale aggressiva operata senza scrupoli a danno dell’intera Unione Europea. Mentre il Ministro delle Finanze olandese Wopke Hoekstra, a margine dell’Eurogruppo che ha instaurato il MES, tuona che le condizionalità ci saranno “come è giusto e ragionevole che sia”, alcune delle più importanti aziende italiane, e non solo, hanno trasferito la loro sede legale, sociale o fiscale, ad Amsterdam. I Paesi Bassi sono diventati di fatto un vero e proprio paradiso fiscale: un’analisi di Tax Justice Network riportata su il Sole 24 Ore del 10 aprile, spiega in che maniera l’Olanda sottrae ogni anno almeno 10 miliardi di tasse agli altri Paesi della Ue. L’Italia perde 1,5 miliardi di dollari l’anno e l’Olanda, con questo giochetto, riesce a spendere sempre meno di quello che incassa. Già nel 2017 ad Amsterdam esistevano 15mila società dette “bucalettere”, capaci di spostare 4.500 miliardi di euro, sei volte il Pil dell’Olanda.

Chiaro come si riesce a fare surplus? Naturalmente, il governo di Mark Rutte si difende sostenendo di acquisire solo una piccola parte di quella ricchezza, non calcolando però l’enorme giro di affari che ruota attorno a queste multinazionali. Studi legali, consulenti, assicurazioni, banche, ma non solo. Nel 2019 i supermanager stranieri hanno speso circa 17 miliardi di euro nei Paesi Bassi, in viaggi, cultura, turismo, ristorazione. Questo enorme business occupa il 40% dei lavoratori olandesi. Non male. Per fare un paragone con l’Italia, parlando di numeri, il Pil olandese è poco meno della metà di quello italiano: 838 miliardi di euro contro 1787 miliardi italiani. L’Italia contribuisce alle risorse del Fondo europeo di stabilità per il 17,80%, l’Olanda per il 5,68%. Eppure, in questa fase così delicata, a dettar legge ci pensano loro, solo grazie ad un bilancio virtuoso, ottenuto anche grazie alla capacità imprenditoriale di altri.

Ma perché le multinazionali spostano le loro sedi in Olanda? L’aliquota fiscale imposta può arrivare al 4,6%, inoltre, la burocrazia è quasi del tutto assente e le procedure giudiziarie veloci ed efficaci. Ed è per questo che l’esodo delle aziende non si ferma neanche in questo momento di crisi. Exor, Cementir, a breve Mediaset, un gruppo folto che, nonostante si sia spostato, potrebbe comunque accedere agli ammortizzatori sociali italiani. Come scrive Andrea Montanari su Milano Finanza esiste una “strana anomalia”: aziende che pur avendo la sede all’estero, grazie a business nazionali possono ricorrere, se non lo hanno già fatto, agli ammortizzatori sociali attivabili per decreto Covid-19 o per accedere a prestiti garantiti. Carlo Messina, Ceo di Intesa San Paolo, sostiene la necessità di lasciare i fondi in mano a chi ne abbia realmente bisogno. Questa può divenire l’occasione per facilitare il rientro dai grandi gruppi abbattendo la pressione fiscale e sburocratizzando il Paese, applicando tutte le normative necessarie al sostenimento e al rientro delle imprese. Nel frattempo però, per chi se ne è andato, giù le mani dai nostri ammortizzatori sociali, che li ottenga chi paga le tasse in Italia.