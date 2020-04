La società occidentale ha deciso di dare un prezzo alla salute, inserendola all’interno delle logiche di mercato. Ma la vita non può trionfare dove c’è penuria.

Dopo venti anni di politica draconiana fatta di continui tagli per aggiustare le virgole tanto care a Bruxelles, i sistemi sanitari nazionali occidentali sono ridotti all’osso. Ma alle divinità dei mercati non è mai interessata la salute del cittadino, l’importante è continuare a tamponare i sintomi a seguito di “modesto” guadagno, e non è polemica: lo stesso Fatto Quotidiano ha ricostruito minuziosamente gli ultimi dieci anni di dissanguamento pubblico. Il 4 aprile Reuters ha aperto con questa notizia: “I medici nei Paesi Bassi hanno consigliato ai pazienti anziani di pensarci due volte prima di concordare il trattamento Covid-19 in unità di terapia intensiva ospedaliera, attirando critiche sul fatto che stiano tentando di razionare i letti in terapia intensiva.” In Olanda è stata subito polemica. Il Primo Ministro, Mark Rutte, ha però smentito le ipotesi che vedevano un coinvolgimento diretto del Governo: “Questa è una pratica standard per i medici. Lo chiamiamo pianificazione dell’assistenza avanzata, significa avere una conversazione con la gente sul cosa vorresti che accadesse se ti ammali”. E, nonostante il College of General Practitioners (NHG), che rappresenta 12.000 medici, ha negato che le chiamate fossero una risposta a una carenza di posti letto, con 6.4 postazioni di terapia intensiva ogni 100.000 abitanti gli anziani olandesi temono che la loro età possa costituire un ostacolo all’accesso alle cure in caso di contagio. E come dargli torto. Perché si dovrebbero salvare vite non più idonee all’arruolamento forzoso nei mercati san frontiere? Nel mercato integralista del lavoro la vita vale tanto quanto le merci che è in grado di produrre e, quando non è più produttiva, la vita stessa diventa un costo da abbattere.

A questo punto, per non confondere un problema strutturale con una questione di valori, è opportuno offrire al lettore le seguenti considerazioni. L’Occidente, nella sua lunga storia di errori, dopo essersi liberato dell’ultima vera antagonista, la filosofia, dopo aver asservito la psicanalisi, spostando il problema dal lavoro neo servile al conflitto genitoriale, e dopo aver eletto il mercato competitivo come unico Dio e paradigma interpretativo della vita e del mondo, si è reso conto che poteva mercificare anche la salute pubblica. È bene saperlo, in Occidente la vostra salute è una merce e, coerentemente con le leggi del mercato, anch’essa deve subire le dovute fluttuazioni, funzionali all’incremento dei profitti. E l’aziendalizzazione della meccanica sanitaria non va solo a potenziare il conflitto di interesse tra enti preposti alla tutela della salute ed aziende farmaceutiche, problema di natura colossale, poiché rende la vendita di farmaci economicamente più vantaggiosa della prevenzione. Il problema di fondo, con buona pace di tutti gli entusiasti delle privatizzazioni, è che, nel sistema privato, tutto ciò che noncostituisce guadagno immediato è un costo. E nella dottrina della scuola economica di Chicago, volta alla massimizzazione dell’utile, il primo comandamento ordina che i costi vanno tagliati il più possibile. Dunque, il paradigma industriale neoliberista, di stampo americano, contiene un’enorme debolezza strutturale, che ne sta decretando il trapasso: esso detesta qualsiasi forma di ridondanza, poiché questa è strutturalmente e logicamente incompatibile con la massimizzazione dei profitti; mantra e sacro dogma escatologico della dottrina economica di Chicago. E noi italiani, con i nostri amici olandesi, assieme ai popoli d’Occidente, osserviamo oggi esterrefatti come, nell’austero modello aziendalista, una polmonite possa, di fatto, bloccare l’accesso alle merci e alle cure, innescando una terribile competizione orizzontale per il diritto alla vita.