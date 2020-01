Sardine, ambientalismo e lotta all'odio. Il nuovo PD è la banalità del Bene.

Stiamo assistendo al momento clou dello spettacolo di buonismo che è stato messo in scena negli ultimi mesi, in cui ogni attore ha avuto un ruolo chiave nell’operazione di riciclaggio del Partito Democratico. Difatti Nicola Zingaretti, Segretario del PD, ha dichiarato di volersi impegnare “eticamente” per dare risposta, con la creazione di una nuova realtà politica, alle “nuove” richieste delle piazze; si riferisce al movimento delle Sardine e alla moda green lanciata da Greta Thunberg. Nel frattempo, i media continuano a dare spazio alla guerra contro Salvini, spalleggiati dalla tristemente nota Michela Murgia e dalla campagna #odiareticosta; quest’ultima interviene per silenziare, minacciando anche ricorsi legali, ogni voce che si discosti dal politicamente corretto (cioè ogni voce che si opponga -nel bene e nel male- al progressismo diffuso).

È nato prima l’uovo o la gallina? Dall’abolizione dell’articolo 18 in poi il Partito Democratico ha mostrato il suo vero volto, smettendo anche solo di fingere di difendere i lavoratori, e abbandonando definitivamente l’eredità del defunto Partito Comunista Italiano, per concentrarsi su un vacuo antirazzismo ed un ambientalismo privo di concretezza. Le Sardine (altro che movimento spontaneo di giovani, come invece vorrebbero farci credere) sono state, appunto, create su misura, per soddisfare l’esigenza di cambiare volto del PD, da Mattia Santori. Questi è un ricercatore junior in “sostenibilità e comunicazione sociale” per il RIE (Ricerche Industriali ed Energetiche), “un Think Tank che si propone come punto di mediazione ed interconnessione nella dialettica tra Pubblico e Privato attraverso la promozione di attività indipendenti di ricerca volte ad alimentare il dibattito energetico-ambientale nazionale” (informazioni e testo estrapolati in data 13/01/20). In particolare, il padre delle sardine lavora alla rivista Energia, il cui Direttore responsabile è, ad oggi, Alberto Clò, mentre Romano Prodi è evidenziato come “garante”.

La campagna elettorale del Partito Democratico in Emilia Romagna si è aperta in Piazza Maggiore a Bologna il 7 dicembre 2019 con un comizio di Stefano Bonaccini, in corsa per mantenere la carica di Presidente Regionale che, dal palco, ha dato risalto alla presenza proprio di Romano Prodi e Mattia Santori. D’altronde, le Sardine sono salite alla ribalta facendo opposizione alla Lega nella regione, schiacciata dalla presenza di un Partito Democratico che, tra la svendita del patrimonio immobiliare pubblico, la graduale centellinazione della sanità, che colpisce soprattutto le zone di provincia, le aree di demanio pubblico date in pasto agli amici imprenditori, e i recenti scandali legati al mondo delle cooperative sociali, ha esaurito le carte da giocare. “Casualmente”, le Sardine hanno iniziato a parlare della necessità di riunirsi in un congresso, di darsi una forma e delle regole più precise, proprio ora che Zingaretti ha annunciato la volontà di creare una realtà che dia corpo a tutto lo spontaneismo (ribadisco, falso) di quest’ultimo periodo. Repubblica ci fa sapere che, nonostante per le Sardine sia “troppo presto” per pronunciarsi sulla nascita del “nuovo” Partito Democratico, Santori parla anche di Nicola Zingaretti, del nuovo partito che vuole costruire. Riconosce al PD che “in qualche modo si è messo in discussione, e gliene va dato atto”, così come del fatto che “ci sta dando più ascolto delle altre forze politiche” e che “mostra un’apertura vera, per noi”.

Nel frattempo, i media continuano imperterriti a dirci che i pentastellati sono incompetenti, mentre le Sardine tengono a ribadire che bisognerebbe lasciare certe questioni ai soli tecnici, come il MES. Al Partito Democratico, europeista e competente da un lato, aperto e contro l’odio dall’altro, manca solo il nuovo nome, e potrà finalmente smettere di coprire (malamente) la sua puzza di pesce, mentre continua a difendere l’establishment a scapito dei lavoratori.