Autocertificazioni con gli asterischi e femminismo contemporaneo.

Quando Marx ha cominciato a riflettere su come le donne potessero liberarsi dalla servitù domestica per poter entrare a far parte della società come membri creativi e produttivi, e non solamente come riproduttrici, definendo la disuguaglianza di genere emblema dell’oppressione del sistema di produzione, dubito si immaginasse che le sue parole si sarebbero trasformate in asterischi.

“Vostre Altezze, le persone hanno fame”, “E voi dategli degli asterischi”. È più o meno così che immagino la riunione che ha portato Non Una di Meno a proporre come iniziativa di protesta una versione politically correct dell’ennesima autocertificazione. Tra persone che, a causa delle serrate imposte per via del Coronavirus, stanno finendo i soldi per fare la spesa, rinunciando a mangiare per sfamare i propri figli (e persone che quei soldi non li avevano neanche prima), personale e attrezzature sanitarie insufficienti, promesse del Governo di liquidità che sembrano essersi trasformate in buoni pasto, incoerenza e poca chiarezza riguardo quelle misure che dovrebbero salvare il nostro Paese dal vicino crollo economico, Non Una di Meno ha scelto di combattere contro quello che è stato eletto a moderno nemico della donna: il neutro declinato al maschile. L’inopportunità della protesta è talmente surreale che il post su facebook con cui era stata resa pubblica sembra essere sparito in un battito di ciglia, facendo quasi pensare ad una fake news. Tra inviti a pubblicare poesie sul rapporto con il proprio corpo durante la quarantena, per combattere la solitudine, e la richiesta di un reddito di autodeterminazione (perché parlare di Stato sociale e diritto al lavoro è troppo mainstream) si stenta a credere che il collettivo sia una realtà politica. Insieme ad un post per l’anniversario di una manifestazione contro Salvini ed effimere emorragie di parole, che danno vita a risultati adorabilmente privi di sostanza, è il caso che le femministe dei nostri tempi rivedano le loro priorità, prima di diventare talmente parodistiche da danneggiare la loro stessa causa. Non è trasformando il genere in una Barbie asessuata che si porrà un freno alla violenza domestica, e non è coniando definizioni “da battaglia” come “ecotransfemminismo” che si porrà fine alle disuguaglianze sociali. Non è berciando contro i sintomi che si curerà un sistema corrotto sin nelle fondamenta. Le lotte che hanno portato la donna occidentale al suo stato attuale di libertà, che oggi vengono trasformate in slogan da scrivere sulle magliette e in una bulimia intellettuale di inutili orpelli, sono state lotte per la sopravvivenza. Certo, il linguaggio è espressione culturale ma, se proprio lo si vuole cambiare, prima è necessario incidere su quelle dinamiche, anche e soprattutto economiche, che concorrono a comporre la trama del nostro tessuto sociale. Un domani si potrà discutere con l’Accademia della Crusca se sia più corretto il termine “giudice”, con la lettera “e” neutra, o “giudicessa”, ma per chi si fregia dell’onere di fare politica è il momento di prendersi cura della polis, di far emergere le contraddizioni strutturali di un sistema economico che sta sfiorando il collasso, ma, soprattutto, progettare e proporre un ritorno al futuro post Coronavirus che risolva quelle stesse contraddizioni che si sono evidenziate.

Viviamo all’interno di un sistema che basa sé stesso sullo sfruttamento di un individuo economicamente più forte su uno individuo economicamente più debole. All’interno di questa catena di sfruttamento si colloca anche la questione di genere. Ma tale catena di sfruttamento resterà ontologicamente immutata se la spinta al cambiamento non la comprenderà nella sua interezza, poiché la discriminazione di genere non è altro che una sua emanazione, e chi fa politica, oggi, nel moderno Occidente, non può e non deve limitarsi ad augure alle donne la possibilità di diventare sfruttatrici alla pari degli uomini.