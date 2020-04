È venuto a mancare il Professor Giuseppe Guarino, irriverente studioso e critico dell’Unione Europea.

Muore a 97 anni il giurista Giuseppe Guarino, dopo un’intera vita di analisi, di partecipazione attiva alla vita politico-dirigenziale italiana e di dedizione, tramite le proprie capacità intellettuali, verso un’autentica indipendenza industriale e politica della Patria. Protagonista ed osservatore privilegiato di avvicendamenti cruciali prima di un’epopea in cui, sebbene cominciasse a farsi strada la prevaricazione dell’interesse economico particolare privato a dispetto di quello collettivo nazionale, ancora parlare di intervento pubblico dello Stato nell’economia non era considerato bestemmiare e, in seguito, dell’età eurofanatica, che non ha mai rinunciato di condannare, in dissenso con tanti colleghi accademici e sedicenti statisti, in virtù delle proprie comprovate analisi giuridiche. Nato a Napoli nel 1922, in una famiglia di conciatori di pelli, dopo gli studi in giurisprudenza, costruisce un cursus honorum di enorme rispetto, caratterizzato da un indomito spirito critico sin dai primi passi compiuti da assistente universitario del Professor Tesauro. Fu uno dei primi professori di diritto pubblico, dopo averne rivoluzionato l’insegnamento (allora ancora di stampo ottocentesco) sul finire degli anni ’40, orientandolo alla visione programmatica prefigurata dai padri costituenti.

La Carta, come unica stella polare della materia e della gestione della polis fu, infatti, una costante nella carriera di Guarino e mai in maniera solamente teorica. Dopo esser stato tra i sindaci della Banca d’Italia per vent’anni, prese parte alla vita politica nel 1987 tra le fila della Democrazia Cristiana, come Ministro delle Finanze del Governo Fanfani VI, proprio negli anni in cui si andava consolidando la graduale ma irreversibile stagione della dismissione del patrimonio industriale italiano, sollecitata dalla Commissione Europea in vista dell’accesso alla moneta unica. Attraversò gli anni della presidenza Prodi all’IRI, con l’avvio della privatizzazione del comparto siderurgico, e ne vide il completamento tra il ’92 e il ’93, assieme alla trasformazione di ENI e INA in società per azioni, con manifesta contrarietà da lui dimostrata anche negli ultimi anni tramite un esplicito “j’accuse”, da Ministro delle partecipazioni statali del primo Governo Amato (ruolo che fu l’ultimo a ricoprire, prima della soppressione del Ministero). Vide nascere e contemporaneamente morire il caduco progetto di unificazione europea dalla fine degli anni ’90 ad oggi, definendo senza veli “un golpe” l’entrata dell’Italia nella zona Euro.

A tal proposito, di Guarino è encomiabile, coerentemente con quell’animo irriverente e con i suoi studi irreprensibili sull’ambito economico-giuridico sull’Unione Europea, la lotta che portò avanti fino alla fine, senza riserve, per evidenziare, anche grazie all’osservazione dai ruoli istituzionali ricoperti e alla conoscenza dei vari retroscena negoziali, le congiunture storiche che portarono alla concretizzazione dell’ingombrante influenza europea sulle politiche italiane interne. Queste ultime, infatti, le riteneva ormai annientate e disattivate da pillole avvelenate quali, su tutte, il pareggio di bilancio, principale causa della distruzione dell’attività produttiva e dell’impossibilità nel perseguire le dovute politiche di piena occupazione. “Questa Europa che regola le nostre condotte è una gabbia. L’unica cosa da fare è cercare di romperla.” Non solo ne contestava aspramente i danni economici, ma, partendo dall’imprescindibile studio dell’assetto giuridico, ne deprecava quelli democratici, poiché frutto di nessun corpo elettorale, né di reali volontà collettive. Pertanto, ecco venir meno il fondamento primario della Costituzione del 1948 e dell’assetto repubblicano: la sovranità, che appartenente al popolo. I Trattati, di Maastricht, Amsterdam e Lisbona, incompatibili con la nostra Costituzione, ma ratificati dagli stati membri (sottolineava identificandoli come “abusi”), non ammettono deroghe: “Non esiste un’Europa à la carte”. Un vero e proprio monito, ieri e oggi, per quanti vadano in cerca di applicazioni light degli strumenti europei.