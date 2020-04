Episodi di razzia alimentare, mercato nero dell’indigenza, evasione, infiltrazioni criminali. Andava male già prima del Coronavirus.

L’emergenza Covid-19 sta mettendo alla prova tutti, dal Presidente del consiglio, al medico di base, al semplice individuo, con ripercussioni diverse, inevitabili a volte, per ceto sociale e civismo. Diverse sono le misure economiche di contenimento adottate dal Governo per fronteggiare le nefaste conseguenze di un lockdown che si protrarrà ancora per settimane, forse insufficienti al momento, forse tardive. A risentirne maggiormente sono proprio gli imprenditori medi e piccoli, i liberi professionisti, e i dipendenti delle attività soggette a chiusura, dalla ristorazione alla distribuzione. Ed ecco che un’ondata di miseria, di indigenza e difficoltà diffusa si prepara ad investire la Penisola, da Nord a Sud, con differenze tra regioni che derivano anche da un approccio sociale e culturale differente.

Abbiamo visto episodi di violenza quasi ordinaria in Sicilia, dove gli avventori dei supermercati sono stati aizzati contro sorveglianza e forze dell’ordine ad andare via coi carrelli pieni senza pagare. È divenuto virale un video che vede protagonista il sindaco di Gravina in Puglia che lamenta lo sciacallaggio dei buoni spesa, rivenduti sul mercato nero ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore nominale. Molti miliardi sono stati iniettati nel sistema per sopperire allo stato di necessità che i cittadini vivono, ma a vedere questi episodi di inciviltà diffusa sorgono spontanee le domande sulle critiche che vengono mosse rispetto ai provvedimenti adottati. E per quanto riguarda i tifosi dell’helicopter money, che chiedono un accredito immediato e cospicuo ai correntisti, va detto che dare in mano danaro direttamente al consumatore sembra, anche alla luce di questi episodi, perlomeno, sbagliato.

Il lavoro sommerso genera mostri di sperpero di denaro pubblico e di disagio, sottraendo ogni anno quasi 200 miliardi alla ricchezza pubblica. Soldi che oggi farebbero la differenza, e che l’avrebbero fatta anche rispetto alla necessità di tagliare i servizi essenziali dalle previsioni di spesa. La delinquenza e lo sfruttamento del lavoro sono responsabili a cascata sulla condizione di chi accetta lo schiavismo pur di mettere il pane in tavola. Dietro queste dimostrazioni di ribellione diffusa, nella debolezza del sistema, si instilla e sguazza la criminalità organizzata che, soprattutto (ma non solo) al Sud, tristemente, ancora contende il controllo del territorio allo Stato. Alla fine di questa crisi ci saranno le macerie di una società da ricostruire, da rifondare sui valori di cittadinanza, che spesso sembrano mancare.