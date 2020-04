Piovono critiche sulla gestione lombarda del Coronavirus, mentre dalla regione si fa la voce grossa contro il Governo. Tutti dicono la loro, trasformando la pandemia nell’ennesimo duello politico senza sbocchi.

Dal Governo centrale di Roma allo svettante palazzo di vetro della regione Lombardia, passando poi per i vari Salvini, Saviano e, ovviamente, i social, nessuno ha perso l’occasione per accusare o difendere dalle accuse, mentre le condizioni del motore del nord peggiorano. Com’è ormai noto, l’esecutivo e la giunta regionale, con il dilagare del Covid-19, sono giunti ai ferri corti in molte occasioni. La disputa sulle mascherine a marzo, le famose ‘’briciole’’, che il Presidente Fontana sottolineava stizzito arrivare da Roma, la repentina replica del ministro Boccia, e la mancata istituzione di una zona rossa nella Bergamasca che, infine, ha portato ad un rimpallo di responsabilità che ancora oggi non è stato del tutto chiarito. Il tutto con buona pace della leale collaborazione.

La vicenda che sta permettendo ai finanzieri d’irrompere negli uffici della sede di Piazza Città di Lombardia, inoltre, rischia di rivelarsi una bomba ad orologeria. La gestione delle Rsa, in cui vengono denunciate carenze nei protocolli interni e nei dispositivi di sicurezza riguardanti l’emergenza, ha portato gli inquirenti ad indagare sugli effetti della delibera emanata l’8 marzo dalla regione, che pare abbia intimato le strutture ad accogliere, seppur in zone separate, i pazienti dismessi dagli ospedali. La ratio era quella di liberare il più velocemente possibile posti dalle terapie intensive, oberate da numeri davvero sconfortanti. Salvini, facendosi promotore di un appello contro le perquisizioni in atto, intervistato a RTL, afferma che, prima di mandare gli ispettori, i magistrati o altro nelle case di riposo, si potrebbe ‘’almeno aspettare che l’epidemia sia finita, che i medici abbiano finito di morire e che i pazienti abbiano finito di morire’’. Tralasciando la triste uscita del leader del Carroccio, non sarebbe però stato meglio far partire i controlli alle prime avvisaglie dei cedimenti del sistema, senza aspettare che la bomba scoppiasse e che le strutture si trasformassero in tombe? È pur vero che ci si è trovati con un focolaio già maturo e quindi con serie difficoltà nella sua gestione. Certo è che le critiche, fondate, sull’eccessivo grado di privatizzazione del sistema sanitario e sul suo rapporto con quello pubblico (il peso della remunerazione, per i servizi forniti al SSL, agli enti privati, si attesta al 40% della spesa della regione, con le strutture private che realizzano inoltre il 42% delle visite ambulatoriali) avrebbero potuto trovare un momento migliore per entrare in scena; il Governatore Fontana, però, esce dall’angolo e rilancia, rispondendo con: la strategia delle ‘’4D’’, la garanzia su assegni di cassa integrazione ed infine ruggendo per gli 80milioni messi a disposizione dei medici e degli infermieri ‘’che tanto bene hanno operato’’.

Insomma, non bastando il Coronavirus, chiunque ha pensato che fosse il caso d’illuminare il cammino con la propria, spesso non richiesta ed ai limiti dell’utile, opinione. Sull’onda di queste vicende è infatti partita la crociata su Change.org dal grido #commissariatelalombardia, che ha subito raccolto schiere di adepti, scalpitanti nel voler spiegare minuziosamente le ragioni della disfatta lombarda. Immancabile anche Saviano che (sigh),non perdendo tempo, bolla come fallimentari le scelte compiute, urlando al processo contro gli incapaci, aizzando l’orda social in un momento in cui di diatribe non ce n’erano abbastanza. D’altro canto non poteva mancare la risposta. In poche ore, infatti, lo schieramento avversario si erge a difesa del sacro suolo e si scaglia con il messaggio #forzalombardia. Entrambi i fronti sguainano offese ben poco cavalleresche. La regione della rosa camuna si trova quindi tra più fuochi con la battaglia più significativa che non è ancora terminata. Le fronde avversarie, invece, sono già pronte a raccogliere gli scalpi dal terreno.