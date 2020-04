Sembrava tregua tra Cina e USA, invece era solo la calma prima della tempesta, annunciata dal ritorno in auge delle accuse americane sul virus creato in un laboratorio cinese.

Con l’arrivo del Covid-19, il tradizionale tavolo geopolitico è saltato e la Cina non è certo stata a guardare. Con lo sgretolarsi della fiducia nella solidarietà europea, il Dragone per primo ha colto l’occasione, mostrandosi vicino al Paese maggiormente colpito: l’Italia. Il caso vuole che il nostro fosse anche il primo Paese europeo con cui il Governo di Pechino avesse firmato l’intesa sulla nuova Belt and Road Initiative; l’invio, quindi, di tonnellate di materiale sanitario tra cui respiratori, mascherine e tute, insieme ad un gruppo di medici esperti sul virus, ha contribuito, e di molto, alla positiva percezione dell’opinione pubblica e del Governo italiano sul colosso cinese e sulla possibilità di considerarlo un alleato. A sostegno di ciò un sondaggio, svolto da SWG, evidenzia come, nel nostro Paese, il 52% degli intervistati veda come ‘’Paese amico’’ la Cina, seguita dalla Russia e solo in terza posizione gli Usa. Abituati a competere per il primo posto, ciò non deve aver fatto piacere agli amici americani.

Il fatto di non essere più al primo posto nel cuore degli italiani infatti, il Presidente Trump non poteva accettarlo; così, nella gara di onesta solidarietà venutasi a creare, ha deciso di fare la voce grossa, annunciando aiuti da 100milioni di dollari in apparecchiature sanitarie per l’Italia, affermando poi compiaciuto che il nostro Giuseppi, was very very happy. L’amministrazione USA sa bene che, con un’Europa sull’orlo del collasso, il Bel Paese potrebbe cedere alle lusinghe dei capitali cinesi, e di avere l’ombra di Pechino che si allunga nel Mediterraneo l’Aquila americana proprio non può permetterselo. A dispetto dei buoni rapporti a cui si era arrivati, con la tanto agognata firma della pace commerciale lo scorso gennaio, i due Paesi sono tornati a digrignarsi i denti. In quest’ottica, la predizione del Segretario di Stato USA Pompeo, che ritiene avverrà una riconsiderazione da parte di ‘’molti, molti paesi’’ sulle possibili partnerships con la Cina, soprattutto nel campo delle telecomunicazioni, assume anche vagamente tratti di monito per gli alleati. È stato affermato, infatti, che, nel momento in cui Huawei si farà avanti per vendere equipaggiamenti ed hardware (cosa, per altro, che è successa con proprio l’azienda di Shenzen, che si è offerta di sviluppare una rete cloud per connettere i principali ospedali ed unità di crisi tra loro), i vari Paesi terranno in conto la poca trasparenza utilizzata dal partito comunista cinese nel governare e nel comunicare le azioni intraprese nel caos Coronavirus.

L’accusa americana è di aver nascosto la diffusione della malattia e di averne coperto i numeri reali; inoltre, pare sia tornata in circolazione, anche tra gli ambienti liberal americani, l’idea della presunta origine da laboratorio del virus. Incoraggiata, forse, anche dal sostegno del Nobel per la medicina Montagneier, questa tesi sembra aver attecchito a tal punto da far richiedere allo stesso segretario USA che le porte del Wuhan Institute of Virology siano aperte per permettere ad un team di scienziati di raccogliere le informazioni all’interno. Nella comunicazione del presidente Trump, intanto, è tornato il Chinese virus, che dopo l’apparente pace aveva lasciato posto ad un più accettabile Covid-19, segno che un nuovo round inizierà presto, se non è già iniziato. Gli USA sono dunque pronti a rispolverare l’ascia di guerra, forse non avendola mai del tutto sotterrata, facendo arrivare al Governo cinese un chiaro messaggio: gli americani non si sfileranno facilmente dalla corsa, ancora una volta, per la leadership mondiale.