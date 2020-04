Sul MES e le sue condizionalità esistono versioni contrastanti. Per vederci chiaro ci è venuto in aiuto il Ministro delle Finanze olandese.

Molto si è parlato, in queste settimane, dell’azione quantomeno confusa del Governo italiano sulla questione MES: ripensamenti, cambi di posizione, scostamenti dalla linea politica annunciata, insomma un turbinio di giravolte che ha lasciato il Paese confuso e interdetto. E però l’Italia, bisogna ammetterlo, non è che parte di un trend europeo di incertezza e ambiguità su un dossier, quello del Fondo Salva Stati, potenzialmente dirompente. Mentre Klaus Regling, direttore del Meccanismo, assicura al Corriere che la linea di credito sia disponibile per tutti i Paesi con termini standardizzati e che, proprio per questo, non vi è per l’Italia un rischio Grecia, nel Bel Paese nientemeno che Romano Prodi emerge dal (solo apparente) letargo per esortare l’esecutivo a fruire dei trenta miliardi di euro messi a disposizione “senza condizioni” per l’emergenza sanitaria. Ma, a queste uscite confortanti, se non addirittura entusiastiche, fa da pesantissimo contraltare il voto all’Europarlamento di due giorni fa, che ha visto l’attuale maggioranza spaccarsi proprio su questo tema: il PD vuole il MES, i Cinque Stelle no. Aldilà delle facili ironie sulla schizofrenia di un’accoppiata politica sempre più infelice, tanto le divisioni in Europa quanto le convulsioni interne del Conte Bis lasciano intendere che l’affare è più complesso di quanto appaia. Di chi fidarsi, dunque?

Ironia della sorte, potrebbero essere gli olandesi a fare un po’ di chiarezza. Non a torto additati come avversari strategici nell’Unione ed evasori fiscali fuori, i Paesi Bassi sembrano pronti a scalzare la Germania dal primo posto nella classifica dei nostri fratelli-coltelli europei; eppure, sul MES hanno dato prova di rimarchevole trasparenza. Già durante l’ultimo, famigerato, Eurogruppo, il ministro delle Finanze, Wopke Hoekstra, si era premurato di fugare ogni dubbio: “per affrontare i costi economici, lì si applicano le regole di sempre, con condizionalità macroeconomiche. È molto chiaro”; non contento, aveva poi ribadito il concetto in un tweet, aggiungendo che il MES così come è conformato è giusto e ragionevole. Lo stesso Regling, pur con toni meno duri di quello che la stampa internazionale ha ribattezzato “il falco olandese”, ha precisato che “La condizionalità concordata all’inizio non cambierà durante il periodo nel quale la linea di credito è disponibile”. Finita l’emergenza, questo è il succo, si torna ai parametri del quadro di vigilanza UE.

Resta allora da capire come mai, nonostante queste parole, certi elementi della nostra scena politica continuino a fare orecchie da mercante, insistendo su un Fondo privo di condizioni che pare una fantasia non già irrealistica, ma surreale. È da escludere ogni incertezza sul testo dell’accordo, che pure Hoekstra dice è vago apposta; qualcuno potrà pensare ad un tentativo di gettare fumo negli occhi di avversari ed elettori per concludere la questione nel silenzio generale. È possibile, ma l’invito che si fa al lettore è di non ignorare un certo masochismo connaturato all’ideologia europeista: la Sindrome di Stoccolma -sarebbe meglio Sindrome di Bruxelles?- è una brutta bestia. Una considerazione finale: l’ultima volta che in Europa si è parlato di accordi, con o senza condizioni, il tema era la resa di alcuni Paesi ad altri. La situazione attuale potrebbe non essere così diversa.