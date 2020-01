L'espulsione di Gianluigi Paragone impone serie riflessioni sul futuro dei 5S passati, nel volgere di pochi anni, da movimento inclusivo a clan esclusivo privo di identità e timone politico.

L’anima movimentista è morta cedendo il passo a quella istituzionale, governativa. Ed ecco l’anima attendista, metodista e trasformista, incarnata perfettamente dal suo leader Luigi Di Maio che agli impulsi passionali preferisce una meditata riflessione. Nulla lo smuove, dalle critiche al crollo nei sondaggi, mai un muso, sempre sorridente e sereno prima dal Ministero del Lavoro e oggi dalla Farnesina. Al suo posto altri leader lasciarono per molto meno. La leadership di Luigi Di Maio, alimentata dall’endorsement di Beppe Grillo, è riuscita a trasformare un movimento inclusivo in un clan esclusivo che punisce i dissidenti decidendo di espellerli sulla base di leggi che non si basano né sul regolamento né sul buon senso. E c’è da dire che l’epurato Paragone non ha fatto nulla per evitare l’espulsione, incalzando e provocando come un bravo giornalista sa fare. Eppure il senatore ex grillino non ha fatto altro che dire la verità: dire che tutto ciò che era stato detto su Europa e politica economica è stato disatteso. Che la passione antiliberista dei 5 stelle si è spenta come un fiammifero nella neve e che nessuno a parte lui gridava allo scandalo, nonostante le lamentele fossero tante e il malumore diffuso in parecchi parlamentari.

Non esiste una base, non esistono congressi, tutto si svolge sul digitale (se è deciso che debba esser discusso) e quando c’è crisi senza una base non si va da nessuna parte. I congressi di partito servivano a qualcosa, erano necessari per avere un legame con le persone, con la realtà. Senza confronto non esiste politica e la politica è una cosa sacra. Se i sovranisti crescono nei sondaggi a scapito del M5S il motivo è proprio questo, perché esiste una base ed un consenso da alimentare. Non si può dire tutto e fare il contrario di tutto senza pagarne lo scotto, questo diceva Paragone prima di essere espulso e fa bene Alessandro Di Battista a sostenerlo perché sa quanto lontano sia andato il sogno del movimento. Eppure non c’è da esserne sorpresi. Il Movimento 5 stelle è nato con lo scopo di incanalare un dissenso che montava sempre di più tra il 2012 e il 2017, ma non ha saputo interpretarlo o, per i più maliziosi, non ha voluto farlo.

Pane per i denti dei complottisti, ma non va dimenticato ciò che di buono ha portato nel dibattito politico il movimentismo dei 5 stelle: la guerra all’ élite e il superamento delle ideologie destra/sinistra. La dicotomia politica da anni non è più interpretata da destra e sinistra che non esistono più, ma da potere e contropotere. Gianluigi Paragone e Alessandro Di Battista hanno deciso da che parte stare, il Movimento ancora no.