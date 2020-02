Sono scoppiate violenti proteste contro la legge per la cittadinanza indiana, in linea con le politiche anti musulmane del Presidente Modi, durante la visita di Trump. Il Paese sta sgomitando per ritagliarsi un posto come potenza, e gli USA sembrano soddisfatti del risultato.

Sono giorni di violenza a New Delhi: decine di morti e centinaia di feriti. Numeri che continueranno a salire mentre, nel resto del mondo, l’opinione pubblica si occupa di altro. Al centro delle proteste, scoppiate nella capitale indiana tra induisti e islamici, c’è il Citizenship Amendment Act (Caa). Si tratta della più grande riforma sulla cittadinanza in India che, però, non vede compresa l’intera comunità musulmana. La legge è stata approvata lo scorso dicembre e prevede una facile naturalizzazione ai cittadini delle minoranze religiose dei paesi confinanti: Indù, Sikh, Giainisti, Parsi e Cristiani che vengono dal Pakistan dall’Afghanistan e Bangladesh. I musulmani sono stati completamente esclusi da questo elenco, e le proteste si sono convertite presto in guerra tra fazioni. Il Premier indiano Narendra Modi ha invitato alla calma, a mantenere un clima di pace, eppure l’esercito è stato mandato, con molto ritardo, a sedare una situazione che è definitivamente esplosa con la visita di Donald Trump del 25 febbraio.

L’influenza americana, in questa legge divisiva per la comunità indiana, è chiara ed ha le sue motivazioni. Con questa riforma, gradita ad un Presidente che della battaglia ai musulmani ha fatto la sua bandiera politica, l’India intende ottenere un aiuto concreto da parte degli Stati Uniti. A margine dell’incontro, tra i due leader è stata confermata una commessa da tre miliardi di dollari per 24 elicotteri MH-60R Seahawk Romeo realizzati dalla Sikorski di Lockheed Martin. Sono i “falchi di mare”, destinati a impieghi navali che vanno dalla ricerca di sottomarini all’attacco di superficie. L’intesa militare è rafforzata da una comune ostilità verso l’assertività cinese nel sud est asiatico. L’India ha bisogno di alleati per contrastare una Cina che, seppur in crisi, rimane sempre leader in Asia. Altro obiettivo di Modi è la fine della guerra delle tariffe commerciali, e l’accesso ai prodotti agricoli americani. Questo a causa di una forte recessione che sta vivendo l’India, rappresentata dal crollo del 4,5% della crescita del Pil nell’ultimo trimestre del 2019. Come spesso accade quindi si sfruttano le leve politiche per ottenere vantaggi economici, vendendo la serenità e la pace della propria comunità in cambio di crescita economica. Politicamente e mediaticamente la protesta è offerta all’opinione pubblica come una guerra tra bande, una guerra in cui la maggioranza induista del Paese è minacciata dalla minoranza islamica che, però, in questo caso è la vittima di un sistema che li mette contro tutti. In Kashmir otto milioni di musulmani sono sottoposti al blocco militare, e la visita di Trump non ha fatto altro che legittimare questa situazione. Ad Assam tre milioni di islamici aspettano una probabile espulsione o detenzione. Non stupisce che Donald Trump se ne sia lavato le mani, non rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa tenutasi a chiusura della sua visita indiana.

La violenza nelle strade è sempre più grande e la polizia, anche se intervenuta come disposto dal Premier, non è però in grado di arginare gli scontri. Un Giudice della Corte Suprema ha criticato l’atteggiamento passivo degli agenti che, se fossero intervenuti, avrebbero salvato decine di vite. Divide et impera. Modi lo sta facendo come si deve.