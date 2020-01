Un Boeing 737 ucraino, prodotto da una società americana già indagata per disastri aerei, si è schiantato sorvolando Teheran. Ma ad essere accusati sono ancora una volta i Pasdaran.

Un Boeing 737 ucraino è crollato mentre sorvolava i cieli dell’Iran, causando la morte di 176 persone tra passeggeri e personale. Sulle macerie sono già cominciate le speculazioni sul responsabile della tragedia. Il crimine perfetto che fa comodo un po’ a tutti insomma: il luogo giusto al momento giusto. Per tutti, tranne che per l’Iran. L’emittente televisiva al Hadath, del gruppo saudita al Arabiya, non ha tardato ad accusare i Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione Islamica, diffondendo la notizia. In questo modo Riad, alleata di Washington nella regione, può serenamente spalleggiare le accuse di Donald Trump, che non ha tardato a dichiarare: “Ho un sospetto. Qualcuno d’altra parte potrebbe aver fatto un errore”. Le modalità della tragedia sembrano risultare funzionali alla narrativa dell’inquilino della Casa Bianca, che continua a gridare al terrorista ogni qualvolta gli viene richiesto di giustificare l’omicidio del Generale Soleimani. Nonchè all’Ucraina stessa. La scusa del missile è un eccellente capro espiatorio sia per la multinazionale americana Boeing, che per la compagnia aerea Ukraine International Airlines, responsabile del volo. La prima era già stata sottoposta a controlli dopo che due 737 Maxi Jet erano crollati, causando 346 morti in meno di cinque mesi; la seconda è in parte di proprietà di Ihor Kolomoiskij, vicino al presidente Volodimir Zelenskij, che ha prontamente cancellato la sua visita ufficiale in Oman per precipitarsi a Kiev.

Gli esami sulla scatola nera dell’aereo sono ancora in fase di attuazione, poiché questa è stata danneggiata dall’incidente. Durante una conferenza stampa tenutasi a Teheran, Hassan Rezaeifar, a capo della commissione d’indagine per gli incidenti aerei dell’Organizzazione per l’Aviazione Civile Iraniana, ha dichiarato che, in caso di difficoltà, altri Paesi si sono già offerti di aiutare con le indagini. Intanto anche Ali Abedzadeh, responsabile dell’Organizzazione per l’Aviazione Civile Iraniana, ha affermato che, senza alcun dubbio, “nessun missile ha colpito questo aereo”, sottolinenando che le dinamiche dell’incidente sarebbero legate ad un guasto al motore. L’aereo infatti sembrerebbe essere andato a fuoco dopo pochi minuti dalla partenza, e il luogo del crollo indicherebbe un tentativo del pilota di tornare all’aeroporto.

E poi lo stesso Ali Rabiei, portavoce del governo iraniano, ha rilasciato una successiva dichiarazione, affermando che, per rispettare le regolamentazioni internazionali, è necessario che i rappresentanti del Paese della compagnia che ha subito il danno (Ucraina), i proprietari dell’aereo (Ukraine International Airlines), i produttori dell’aereo (Boeing Co.), e i produttori del motore (CFM International, con sede a Cincinnati), si ritrovino nel Paese in cui è avvenuto l’incidente per indagare, quindi in Iran, invitando a partecipare tutti i Paesi di provenienza delle vittime. L’aggravarsi delle sanzioni, voluto con grande insistenza da Trump, potrebbe impedire ai rappresentanti americani di recarsi in loco. La possibilità che questa diventi un’ottima motivazione per continuare tenere sotto accusa l’Iran si sta rendendo palese. Chi vuole intendere, intenda.