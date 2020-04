La nuova applicazione per contenere i contagi solleva molti dubbi, soprattutto riguardo la gestione dei nostri dati personali e le conseguenze per chi decidesse di non scaricarla.

Il nostro futuro potrebbe assomigliare presto ad un romanzo distopico. Non si tratta della elucubrazione di un complottista, ma di una realtà sempre più vicina. Immuni è l’applicazione selezionata per tracciare, o meglio, controllare, i movimenti dei contagiati, ma non solo. Questo dispositivo potrà, chiaramente, controllare anche chi non è contagiato, dato che, per essere utile, dovrà essere scaricato da almeno il 60% della popolazione. La questione è seria: come già detto, l’app potrà essere scaricata su base volontaria, con l’unica eccezione che si sta valutando l’ipotesi di limitare la mobilità di chi deciderà di non avere Immuni sul proprio telefono, anche se non è ancora chiaro come. Per gli anziani, in quanto poco agili con la tecnologia, si prevede invece la possibilità di usare un braccialetto. L’idea folle del microchip sotto pelle non sembra essere più così lontana.

Il sistema di tracciamento dei contatti sfrutta il Bluetooth: con questa tecnologia sarà possibile rilevare la vicinanza tra due smartphone nell’ordine di un metro, così si potrà ricostruire l’intreccio delle persone che sono venute a contatto con noi e viceversa. Quando un paziente verrà sottoposto al test per il Coronavirus gli verrà chiesto se possiede l’applicazione e, a quel punto, l’operatore sanitario fornirà un codice al paziente, che lo identificherà da quel momento in avanti, anche se, si sostiene, in maniera del tutto anonima. Immuni sarà anche un diario clinico che conterrà le informazioni rilevanti: età, sesso, malattie pregresse e farmaci. L’applicazione è stata sviluppata da Bending Spoons, sarà testata nella fabbrica Ferrari di Maranello ed è stata finanziata da grandi imprenditori, come la famiglia Berlusconi e la famiglia Elkann. Quello che non è chiaro è perché sia stata scelta proprio questa applicazione e non altre, come quella realizzata precedentemente da Cy4Gate, partecipata di Elettronica, ad esempio.

Ad ogni modo, la questione più rilevante sembra essere quella legata al codice sorgente. I fondatori della Bending Spoons spa hanno deciso di concedere la licenza d’uso aperta, nello specifico sarebbe utile capire se, quindi, il codice sorgente sarà disponibile. E se fosse, a quali condizioni? La Verità del 18 aprile ricorda, infatti, che dire che si tratta di dati open source significa dire che tutti potranno fare tutto e quindi anche gestire i dati personali. La questione cruciale dunque è questa: chi sarà il titolare dei nostri dati, e che uso ne verrà fatto? Le premesse non sembrano rassicurare: Immuni è un’applicazione che dovrà esser scaricata in modo volontario, chi non vorrà scaricarla potrebbe subire limitazioni di movimento non ben specificate e, soprattutto, non è chiaro che fine faranno i nostri dati.