BEI, fondo SURE e approvazione politica del MES, tutti e tre presenti nel pacchetto salutato dal Ministro come una vittoria.

Nella Settimana Santa, abbiamo il nostro Golgota. Tra le esultanze dei rigoristi, fanatici della mitologica austerità espansiva e degli ultimi europeisti incalliti rimasti a proteggere le incancrenite allucinazioni unioniste, il regalo che il Ministro Gualtieri, dopo l’illusoriamente perentorio “No MES” del Premier, è andato a ritirare in videocall presso l’Eurogruppo a trasparenza zero, è una debacle; se solo si partisse dal presupposto che vi sia mai stata una lotta per ottenere credito illimitato diretto dalla BCE, l’unico organo preposto a questo compito, a scanso di Trattati immodificabili se non all’unanimità. Quanto realizzato dalla Bank of England nei giorni scorsi e da tutte le Banche Centrali del mondo per far fronte al tracollo economico da lockdown rimarrà un miraggio, occultato dagli immaginifici flussi di fantamilamiliardi, prestati alla cronaca giornalistica con perfetta efficacia. Un trio di BEI, fondo SURE e approvazione politica del MES è il contenuto del pacchetto.

Facciamo immediatamente chiarezza: sono tutti e tre architettati e intavolati per prestare denaro agli Stati membri con relativo rimborso e condizionalità, mai per erogare a fondo perduto. BEI e SURE, impostati entrambi su 25mld messi a garanzia dai paesi stessi, prestano, il primo circa 200mld cofinanziati dalle banche alle imprese, il secondo, decantato da Von der Leyen, appena 100mld per sostenere la cassa integrazione. Per tutti gli stati dell’euro area. Le irrisorie (30 mld circa) risorse del MES originario incassate dall’inetto sicario della UE, sul quale per giorni e mesi siamo stati rassicurati (“è light”, “senza condizionalità”), si fa largo tra gli strumenti papabili di utilizzo, caldeggiato dal fronte nord, capeggiato da un’Olanda senza la minima intenzione di dibattere per un compromesso sugli Eurobond tanto agognati dal fronte sud, né di indietreggiare sull’impiego del Fondo Salva-Stati, con le dovute condizioni. Quelle previste dal Trattato, ovviamente, l’unico documento che fa fede nell’usufruire delle linee di credito rafforzateECCL, come rimarca il report della riunione tra Ministri. Non solo conferma l’impossibilità giuridica del MES alleggerito (prevede infatti ”condizioni rigorose”), sul quale non si sarebbe mai raggiunta la concordia tra contraenti, ma ne sottolinea la natura temporanea dell’utilizzo legata esclusivamente alle spese sanitarie contingenti al Covid-19 (escludendo gli ingenti interventi in ambito economico e lavorativo necessari e costituendo così una condizione, il vincolo di spesa) ed altresì l’imprescindibilità di un piano di rientro dei fattori macroeconomici, sotto stretta osservazione dell’Unione Europea. A nulla valgono le chiacchiere dei grillini, intenti a barricarsi sul fatto che non vi sia via libera al prestito. Prima dei passaggi in Consiglio Europeo e in Parlamento, si è giunti direttamente ad un Memorandum e ad un primo esame sulla sostenibilità del debito, senza che l’organo rappresentativo venisse prima informato delle posizioni assunte dal Ministro.

Dei lavori in corso sul “Recovery Fund” rimane solo il maldestro intento mediatico di dolcificare il pillolone amaro, essendo senza accordo sulla mutualizzazione del debito. ​Intanto, oltre l’orto dei Getsemani di chi tradisce, forse al di là della propria comprensione, l’interesse nazionale, c’è una realtà di imprese ferme e lavoratori che a fatica già ora riescono ad approvvigionarsi di beni primari, senza vedere il minimo aiuto da parte dello Stato, deriso dalla livorosa stampa estera, viscidamente intenta a giustificare lo shock esterno peggiore, quello inflitto dagli avvoltoi europei. I 70 anni di pace non esistono. I conflitti sono qui, adesso.