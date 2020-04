SURE, MES, Coronabond, ognuna di queste proposte porta con sé delle conseguenze che non vanno sottovalutate. Francia e Germania l’accordo l’hanno trovato, noi resteremo a capo chino?

La grande solidarietà europea adesso ha un nuovo nome, si chiama SURE, che in inglese vuol dire sicuro, e che rappresenta un acronimo per Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency. Non un Fondo salva stati, ma un Fondo salva disoccupati, e così come ci viene proposto sembra davvero bellissimo. Una grande cassa integrazione europea per affrontare l’emergenza Coronavirus, finanziata dai singoli Stati che dovranno emettere garanzie liquide e immediatamente esigibili. Per avere a disposizione 100 miliardi da distribuire, sono necessarie garanzie per 25 miliardi erogate su base volontaria; il massimo utilizzo complessivo annuo, per tutti gli Stati richiedenti, può raggiungere il 10% delle risorse mobilizzabili dal Fondo. Per renderla facile, basta dire che, per raggiungere i 100 miliardi di cui parlano, ci vorranno mesi o anni, se mai si raggiungerà. Questo perché, come dicevamo, l’adesione è su base volontaria. Poniamo che all’Italia interessi molto aderire al SURE, come in effetti appare, e che quindi non vediamo l’ora di concedere 3 miliardi a questo fondo affinché possiamo attingere alla liquidità disponibile. Se non aderiscono tutti non si arriva a 100 miliardi, almeno per l’immediato, quindi, donando 3 miliardi, rischiamo di vedere solo poche centinaia di milioni. Bello no?

Veniamo al MES. Ne abbiamo scritto già a lungo, ma anche questa potrebbe non essere l’ultima volta. Heiko Maas e Olaf Scholz, dalle colonne de La Stampa e di altri 4 giornali europei, in vista della riunione dell’Eurogruppo del 7 aprile, hanno scritto una bella lettera in cui, a proposito del MES, scrivono: “Per l’Italia questo significherebbe denaro fresco senza bisogno di troika, controllori o commissioni”, ma va adeguato “in modo ragionevole”. Sarebbe utile capire cosa si intende per ragionevole. Le condizioni migliorano, la pillola si indora, ma per quanto? Parliamo sempre e solo di prestiti garantiti da noi stessi. Francia e Germania l’accordo lo hanno trovato e, nel prossimo Eurogruppo, non resterà che fare capo chino e accettare le condizioni “ragionevoli” imposte da tedeschi e francesi che, in poche ore, hanno mollato l’asse anti rigore in favore di Berlino.

L’Unione Europea ha delle regole e la BCE non funziona come la FED, almeno per adesso, e l’unica alternativa proposta sembra quella dei Coronabond, che porterebbe inesorabilmente all’armonizzazione fiscale, comportando, di fatto, l’abolizione della leva fiscale ai futuri Governi e consegnando all’Europa la possibilità di emettere tasse europee, come sottolinea Alberto Bagnai in un’intervista a La Verità. Se, invece, si cambiassero le regole, come ogni situazione di emergenza impone, e la BCE diventasse una banca centrale ordinaria come la FED, ogni Stato potrebbe ottenere tutte le risorse che ritiene opportune per fronteggiare la crisi economica, sanitaria e sociale più urgente dal dopoguerra a oggi.