Gli Stati Uniti si sono fatti avanti per offrire il loro aiuto all’Italia: militari, eccedenze “non vitali” e ONG.

Qualcosa sta cambiando. Un sondaggio Dire-Tecne di pochi giorni fa mostra come il sentimento europeista degli italiani sia cambiato, con un 44% che vuole rimanere e il 42% che vorrebbe uscire. Quello di Swg per il TG La7 della settimana scorsa portava un quesito ancor più coraggioso, e fotografava un’Italia divisa in tre parti più o meno uguali, gli europeisti, gli atlantisti, e quelli che guarderebbero con più favore a un’alleanza con la Cina. Ѐ probabile che molte fantasticherie dovranno infine rientrare, ma intanto è significativo che vengano proposte.

Poi, finalmente, il 10 aprile gli Stati Uniti battono un colpo, e si ricordano di avere un alleato di primaria importanza -per quanto poco affidabile- proprio al centro del bacino del Mediterraneo. Questo utile amico –oltre che di mete vacanziere e di pellegrinaggio– dispone di basi che sono un comodo punto di partenza per i velivoli diretti in Africa e nel Vicino Oriente, conserva qualche decina di armi nucleari (di cui non si conosce esattamente il numero ma che si stima intorno alle 70), si appresta a riceverne di nuove quali le B61-12, e ospita installazioni altamente strategiche come il sistema di comunicazione satellitare Muos a Niscemi. Dopo che l’Italia aveva già ricevuto soccorso da Cina e Russia, e persino da Cuba e Venezuela, gli USA non potevano rimanere alla finestra. Il 30 marzo -molto dopo l’inizio dell’emergenza- annunciavano l’invio di aiuti per 100 milioni, probabilmente anche sollecitati dai nostri settori atlantisti, che avevano storto il naso alla solidarietà venuta da Oriente. Ma il Presidente Trump, che si lamentò con i vassalli esortandoli a stanziare di più per il bilancio militare, avrà dovuto anche dare ascolto ai settori tradizionalmente interventisti della società americana. La linea isolazionista di The Donald è stata molto enunciata e poco praticata. Se, infatti, rinunciassero veramente al deficit commerciale, all’enorme debito con l’estero, alle basi e alle missioni militari e all’immigrazione, gli Stati Uniti cesserebbero di essere un impero. Così Trump deve sempre mediare tra le masse che l’hanno eletto, le élites, e gli interessi reali americani.

A riprova di ciò, nel memorandum del 10 aprile dall’eloquente titolo “assistenza alla Repubblica italiana per il Covid-19”, non si fa menzione di cifre, tantomeno dei 100 milioni annunciati. La Casa Bianca mette a disposizione i 30000 militari su suolo italiano, per coadiuvare le operazioni di trasporto di rifornimenti e di varia logistica. Viene concesso alla Difesa di donare rifornimenti di vario tipo, che rigorosamente siano “in eccesso” e “non vitali”. Si paventa poi una non meglio precisata assistenza per la ripresa economica, e si incoraggiano le aziende e i fornitori statunitensi a “vendere” i loro prodotti alla sanità italiana. Si prevede di individuare alcune ONG operanti nell’area mediterranea, perché collaborino con le autorità e “donino” loro ciò che serve. Il fine è esplicito nelle premesse. L’Italia è nostra alleata, si legge, ma, sebbene il dovere del Governo statunitense sia prima di tutto verso i suoi cittadini, venire in soccorso dei nostri alleati mitigherà l’effetto della pandemia globale, mostrerà a tutti la guida americana nel fronteggiare la campagna sino-russa di disinformazione, diminuirà il rischio di infezioni di ritorno verso gli Stati Uniti, e manterrà in vita il settore della distribuzione. Leggere per credere.