Elisabetta voleva uccidere suo marito. Ed è andata fino in fondo, dicono gli inquirenti

Svolta nelle indagini per la morte di Salvatore Bramucci, avvenuta più di un anno fa. I sicari hanno agito su indicazione della moglie.

Il 7 agosto 2022 Salvatore Bramucci è stato assassinato all’interno della sua Chevrolet Captiva da un gruppo di sicari, con diversi colpi di arma da fuoco. Le autorità, analizzando attentamente le dinamiche della tragedia, intuirono immediatamente che si trattasse di omicidio premeditato. I responsabili infatti conoscevano perfettamente i movimenti della vittima, il luogo ove abitava – a Soriano, nel Cimino – e il modello della vettura che era solito utilizzare. Vennero dunque arrestati Antonio Bacci e Lucio La Pietra, i quali si trovano tutt’oggi in custodia cautelare.

I due sicari raggiunsero la località campana di Acquafredda-Basso, bloccarono la strada a Bramucci e lo uccisero con sei colpi di pistola. In un secondo momento, gli inquirenti scoprirono che Bacci e La Pietra non erano altro che due mandanti, guidati da una figura famigliare alla vittima. Dopo poco tempo, il percorso di indagine condusse le autorità a Sabrina Bacchio, cognata di Salvatore Bramucci. La donna venne quindi arrestata per aver pianificato l’omicidio dell’uomo. Ora, a distanza di oltre un anno dall’assassinio, le autorità hanno individuato un quarto responsabile.

Salvatore Bramucci ucciso da due sicari, sua moglie Elisabetta ha assoldato gli assassini

La vera responsabile dell’omicidio di Salvatore Bramucci non sarebbe Sabrina Bacchio, bensì sua sorella – e moglie della vittima – Elisabetta. Sembra che la donna abbia agito spinta dalla disperazione, reduce da anni di soprusi e violenze da parte del marito. Quest’ultimo, oltre a sfogare la propria violenza sulla moglie, la vincolava entro le mura domestiche, impedendole qualsiasi tipo di contatto esterno. La 46enne ha quindi assoldato due sicari, residenti nella Capitale e, con l’aiuto della sorella, ha pianificato l’assassinio di Bramucci.

“La fonte originaria delle preziose informazioni necessarie al gruppo di fuoco per la pianificazione dell’azione delittuosa della quale” – sottolinea l’Arma – “con ogni probabilità, è stata la principale ideatrice”. Così gli inquirenti hanno motivato il recente arresto di Elisabetta Bacchio, la quarta ed ultima responsabile dell’omicidio di Salvatore Bramucci. Martedì 26 settembre i militari hanno quindi provveduto ad eseguire l’ordinanza emessa dal gip di Viterbo. Dopo essere stata prelevata dalla sua abitazione, Elisabetta è stata trasferita presso il carcere di Civitavecchia ed ora è in attesa di giudizio.