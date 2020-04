La didattica online non è uguale per tutti: per molti alunni studiare è diventato impossibile, per mancanza di strumenti o a causa del sovraffollamento abitativo.

Almeno per quanto riguarda la scuola, slogan e promesse non potranno cambiare il corso degli eventi di una fine dell’anno scolastico che, questo è certo, sarà un fallimento. Il mondo dell’istruzione ha perso, infatti, la componente primaria su cui si era fino ad oggi basato: lo stretto contatto insegnante-alunno. Da tempo era già stato teorizzato un superamento delle lezioni in presenza in favore di una più tecnologica video-lezione: ma questo in via del tutto teorica, senza efficaci riscontri nel pratico. Oggi, invece, ogni studente deve fare i conti con la nuova realtà scolastica “a distanza”, imposta dal Governo a causa delle misure restrittive per contenere il contagio del nuovo Covid19. Ma quanto questa modalità è effettivamente applicata, e quanto realmente efficiente?

Il 6 aprile sono usciti sulla piattaforma dell’istituto nazionale di statistica ISTAT dei dati interessanti riguardo al possesso da parte dei cittadini di strumenti tecnologici adeguati alle funzioni richieste per presenziare le video-lezioni. E i numeri non sono confortanti. Il 33,8% dei nuclei famigliari sul nostro territorio nazionale non possiede né tablet né personal computer. Questa percentuale, in realtà, oscilla tra un 70,6% nei nuclei over 65 anni e un 14,3% in quelli con almeno un minorenne. Ma, se consideriamo che molti lavoratori sono costretti, come i figli, a lavorare a distanza tramite computer, ecco che il dato più preoccupante diventa quello di chi ne possiede soltanto uno: stiamo parlando del 47,2%: quasi la metà delle famiglie italiane. Ed è chiaro che, quando si indaga in queste categorie così composite, tornano a galla questioni mai risolte. Tra tutte si noti il divario tra nord e mezzogiorno: nel nostro sud, infatti, il 73,4% ha un apparecchio tecnologico adeguato per meno della metà dei componenti della famiglia. La crepa è rilevante anche per il numero di computer a testa: 26,3% al nord, 14,1% al sud. E, se è vero che per apprendere e studiare non basta avere un computer, ecco che i dati sul sovraffolamento abitativo ci disegnano una situazione preoccupante anche sugli spazi a disposizione degli studenti. Le percentuali più recenti derivano da un’indagine del 2018 che ci informa che il 27,8% delle persone vive in condizioni di sovraffollamento abitativo, e il 5% non ha bagno/doccia con acqua corrente o ha problemi di luminosità. Se poi si inserisce il dettaglio anagrafico, risulta anche una discrepanza tra la situazione di anziani e minori. Di molto maggiore, infatti, il numero di chi, tra questi ultimi, vive in abitazioni sovraffollate: il 41,9%.

Alla luce di queste statistiche si può tranquillamente affermare che tale didattica è decisamente “a distanza” dalle possibilità medie di un cittadino italiano. Molti studenti non sono in contatto con i professori da inizio marzo e non lo saranno almeno fino a maggio, per non parlare poi delle situazioni più difficili che trovavano nella scuola e nell’affetto dei compagni un alleviamento ora mancante. Quel che è certo è che l’anno scolastico è praticamente passato, e ha segnato una profonda ferita. Da questa cicatrice si dovrà ripartire per rendere il sistema educativo, in futuro, profondamente revisionato, lanciato verso una maggiore e possibile inclusività.