Lo scontro tra potenze non si ferma e, a rimetterci, sono stati il Capitano Crozier e i suoi uomini, contagiati dal Coronavirus.

La prima vittima della guerra è l’innocenza, recita un vecchio adagio: e se credete che, nel vuoto cristallino del Pacifico, di guerra non se ne stia consumando una, Brett Crozier e gli uomini della USS Theodore Roosevelt vi daranno modo di ricredervi. Crozier, classe 1970, è nella Marina statunitense dal 1992: pilota di elicotteri, poi passato alla logistica e, infine, al coordinamento di missione per diverse operazioni, dal Golfo alle coste del Giappone. Nel 2014 ha completato il corso di qualificazione ed è stato imbarcato come ufficiale esecutivo sulla portaerei Ronald Reagan.

È però sulla Theodore Roosevelt che si consuma la più importante -e probabilmente l’ultima- vicenda di questa lunga carriera. Arrivato in Vietnam il 5 marzo, il vascello di classe Nimitz getta l’ancora a Da Nang: è l’occasione per celebrare gli anni degli accordi di pace di Parigi e mostrare i muscoli a Xi Jinping. L’equipaggio, quasi seimila membri in tutto, viene lasciato libero di girare per una delle città simbolo del conflitto che, quasi sessant’anni fa, aveva visto contrapposti la superpotenza atlantica e il piccolo Paese asiatico; su quelle stesse spiagge erano sbarcati i primi Marines. Quattro giorni passano prima che la Roosevelt riprenda il largo, abbastanza perché qualche sfortunato marinaio contragga il Coronavirus. Durante la navigazione emergono i primi sintomi, poi la situazione si aggrava: nel giro di due settimane i contagiati diventano oltre un centinaio. Ad aiutare la malattia a diffondersi sono le stesse pareti d’acciaio della porterei, un colosso da più di centomila tonnellate dove, però, si sta stretti come sardine. Il comandante teme che a bordo si scateni un’epidemia, e chiede allora che la nave possa fermarsi e l’equipaggio possa essere evacuato. Ma l’amministrazione Trump, convinta che si tratti “solo di un’influenza” e per questo ancora impegnata nel suo braccio di ferro con i cinesi -che, nonostante l’emergenza, continuano a sfidare il dominio a stelle e strisce di quelle acque- è sorda.

Gli alti papaveri attendono. E allora Crozier, il Capitano Crozier, va contro ogni protocollo e, scavalcando la catena di comando, supplica direttamente il Segretario della Marina di fare qualcosa per i suoi uomini. La lettera finisce sul San Francisco Chronicle: il velo della segretezza è squarciato, bisogna agire; tutti vengono fatti sbarcare, incluso Crozier. E basta: il grado di capitano lo ha perso come risultato del suo gesto. Ora che le acque si sono calmate è stata aperta un’inchiesta. Noi non possiamo sapere quale sarà il giudizio della probabile corte marziale; ma quello dei marinai della Roosevelt, che tutti insieme hanno inneggiato al loro Brett, di certo ha un valore ben maggiore. Forse è vero che Crozier ha meritato la degradazione; motivi di sicurezza nazionale, dicono i portavoce della Navy. Ma altrettanto merita la stima di chi è ancora disposto a credere che l’integrità si possa mantenere perfino di fronte al nemico, visibile e invisibile, e a rischiare per questo la vita: anche Crozier è infetto. Quel che è certo è che questo consumato ufficiale è stata la prima perdita, metaforica, in uno scontro tra potenze che è invece molto reale: tra provocazioni e scaramucce diplomatiche, Stati Uniti e Cina sono già in rotta di collisione. Uomini come Crozier non sono che pedine su una scacchiera: non resta che vedere le prossime mosse dei due giocatori.