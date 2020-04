Tra solleciti di riparazioni ignorati dall’Anas e bilanci statali da far quadrare è crollato l’ennesimo ponte italiano.

Su di una strada provinciale di gestione dell’Anas, nei pressi del comune di Aulla, l’ennesimo crollo di un ponte. Una tragedia evitata -nonostante il cedimento totale di tutte e cinque le campate- solo grazie a un’altra emergenza, la pandemia che ci tiene tutti a casa da un mese. Unico ferito un corriere, per fortuna non gravemente, tra le poche categorie che in questi giorni continuano a mandare avanti la macchina produttiva, spesso senza adeguate tutele sanitarie. La procura di Massa Carrara ha aperto un’indagine per disastro colposo, mentre avviano inchieste anche il Ministero dei Trasporti e la società gestrice.

Ma si sprecano e arrivano tardi, perché il Primo cittadino di Aulla aveva più volte sollecitato un intervento, già subito dopo il crollo del ponte Morandi nell’agosto 2018. Lo ha fatto di nuovo nell’agosto del 2019, e poi nel novembre, dopo che il maltempo aveva aperto delle crepe nella struttura. Anas aveva sostenuto trattarsi di un danno superficiale da coprire con un po’ di asfalto, per di più manifestando fastidio per l’eccessiva solerzia del Sindaco, secondo loro ingiustificata. Si è visto. E pensare che, sul sito istituzionale, sotto gli obiettivi raggiunti nel 2018, c’è la dotazione degli strumenti che consentirebbe di fare una “programmazione pluriennale” degli interventi di manutenzione, non più “straordinaria”, dunque, ma “ordinaria”. L’Anas è una società di diritto pubblico, da pochi anni controllata dal gruppo FS, in condizioni finanziarie e di bilancio solide che, nel piano industriale 2016-2020, ha messo a disposizione 29 miliardi in investimenti, diventati poi 36, sia per manutenzione che per nuove opere. Tuttavia, nel 2018 ha speso poco più di un miliardo: resta da capire se le risorse stanziate siano sufficienti alle necessità di ventimila chilometri di rete stradale. Ad Anas sono passate le strade extraurbane, prima in gestione agli enti locali, tra cui anche quella in questione, e sempre a essa si era pensato per il subentro ad Atlantia nella gestione delle autostrade. Se queste sono le premesse, però, ci sarà da riflettere bene prima. Sembra ripetersi qui la stessa dinamica del ponte Morandi, lì gestito da un’impresa privata in regime di monopolio, e con lauti guadagni da pedaggio.

Ѐ discutibile la scelta di sottrarre agli enti locali la gestione diretta delle infrastrutture per affidarla a una società quotata, per quanto pubblica, quindi di rilevanza economica. Ѐ anche però perfettamente comprensibile, alla luce del costante taglio di trasferimenti subito da comuni e provincie, al Mezzogiorno molto più che al Nord, per dover far quadrare il bilancio statale. La logica è sempre la stessa: liberarsi di voci di spesa. Lo statuto pubblico o privato di una società cambia poco quando le si affida un bene di interesse primario, che dovrebbe essere svincolato dalle regole del libero mercato. Anche le spa pubbliche sono soggette al regime della concorrenza e al divieto di ricevere aiuti di Stato, e anche loro devono far quadrare i bilanci e possibilmente ricavare un utile per gli azionisti.