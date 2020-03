Il Coronavirus e le sue conseguenze sono i sintomi di una tragedia umana, ingigantita dalla precarizzazione della vita e dalla globalizzazione.

Le conseguenze economiche e sociali saranno devastanti e il peso sulle spalle di chi si trova nelle condizioni di dover gestire l’emergenza causata dal Coronavirus può essere schiacciante. Siamo tutti inutili nelle nostre case, sollazzati dai media che ci vogliono diligenti e delatori, mansueti ma arrabbiati, con noi stessi e con lo sciatore di turno. L’odio sociale monta e giorno dopo giorno diviene più chiaro che, per provare a frenare una pandemia che non si può arrestare, stiamo mandando all’aria tutto. Ci propinano modelli matematici, ricette economiche nuove o rivisitate. Intellettuali imbalsamati messi in posa a fare inutili commenti davanti alle loro librerie tutte uguali. E poi ci sono i politici, impreparati come lo siamo tutti, davanti ad una catastrofe che hanno e ci siamo creati con le nostre stesse mani e nessuno ha il coraggio di dire che questa è soprattutto una tragedia umana, troppo umana.

Stiamo sopra una rupe e dobbiamo scegliere se salvare i nostri figli buttando giù dalla torre i nostri genitori, o il contrario, e non esiste nulla di più atroce. E allora ecco che chi è chiamato a fare questa scelta rimane schiacciato, dilaniato. Uno di loro ha deciso di non scegliere, buttandosi lui stesso. È il caso di Thomas Schäfer, 54 anni, politico tedesco della Cdu, dal 2010 ministro delle finanze dell’Assia, uno dei länder più ricchi della Germania. È stato trovato accanto ai binari del treno superveloce Ice, nei pressi di Hochheim e in una lettera, poi fatta sparire, Schäfer, senza citare direttamente il virus, definiva “senza speranza” il futuro sociale ed economico del Land. Schiacciato dalle preoccupazioni con questo gesto ha lasciato moglie e due figli, ma non è né il primo né l’ultimo. La cronaca di questi giorni riporta episodi di suicidi quotidianamente: un ventinovenne torinese si è levato la vita dopo aver perso il lavoro a causa del Coronavirus; a Villaguattera di Rubano, nel Padovano, un imprenditore di 54 anni si è suicidato dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19; ancora a Salerno un anziano si è lanciato da un terrazzo, aveva perso la moglie da pochi giorni. Troppi giovani tentano il suicidio, forse immuni dalle conseguenze fatali del Coronavirus, ma non da quelle della reclusione forzata. E non per ultimo il personale sanitario: a Jesolo un’infermiera di 48 anni si è tolta la vita, e anche a Monza una giovane infermiera di 34 anni si è suicidata dopo aver scoperto di essere positiva al tampone.

Siamo solo all’inizio di una tragedia sociale che ci sta per inondare con tutta sua potenza e non c’è terapia che tenga. Non ci resta che raccogliere i pezzi della disintegrazione del sistema che per decenni è sembrato l’unico possibile. Un modello basato sulla ricerca del profitto a tutti i costi, dove anche la ricerca scientifica sembrava andare in quell’unica direzione. Il benessere della comunità annullato e lo Stato con il suo welfare visto solo ed unicamente come un pollo da spennare sull’altare del mito del pareggio di bilancio. Tagli alla sanità, precarizzazione del lavoro e globalizzazione non hanno fatto che ingigantire un’epidemia che poteva essere tutt’altro che inaspettata. È tempo di bilanci e di esami di coscienza, chi di noi può ritenere di aver fatto qualcosa affinché tutto questo non avvenisse?