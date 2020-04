La crisi sanitaria sta facendo emergere l’importanza della filiera alimentare come asset strategico che dovrebbe essere tutelato.

Gli speculatori hanno capito subito su cosa puntare: finiti i pacchi di farina dagli scaffali dei supermercati, le quotazioni del grano hanno cominciato velocemente a salire. È Coldiretti a lanciare l’allarme: “il prezzo internazionale del grano nell’ultima settimana ha fatto registrare un ulteriore aumento del 6% alla borsa merci di Chicago con la Russia che ha deciso di limitare le esportazioni dopo che la scorsa settimana le quotazioni del grano nel paese di Putin avevano raggiunto i 13.270 rubli per tonnellata, superando addirittura quello del petrolio degli Urali, che è sceso a 12.850 rubli per tonnellata.”

È proprio la Russia, fino ad oggi maggior esportatore di grano al mondo, ad aver deciso per prima di trattenere il grano sufficiente al fabbisogno interno. Il Kazakistan, invece, ha completamente vietato l’export. L’Italia è prima in Europa e seconda nel mondo nella produzione di grano duro destinato alla pasta, ma dipende al 30% dall’import estero per soddisfare l’esportazione di pasta nel mondo, di cui ovviamente siamo leader. A seguito degli accordi CETA, l’import di grano dal Canada è aumentato del 260%. Gli agricoltori canadesi, come ormai è risaputo, non rispettano i nostri stessi standard di sicurezza alimentare, utilizzando l’erbicida glifosato in preraccolta, secondo modalità vietate sul territorio nazionale. In Italia infatti la maturazione del grano avviene grazie al nostro sole e, se nell’ultimo decennio è scomparso un campo di grano italiano su cinque, è soprattutto a causa del dumping canadese. Ed è così che un agricoltore italiano, per permettersi un caffè al bar, deve prima vendere 5 chili di grano tenero.

La filiera alimentare è un asset strategico e ora, nel pieno della crisi sanitaria causata del Coronavirus, se ne sta prendendo coscienza. L’emergenza dell’agroalimentare non riguarda solo il grano, infatti anche il latte italiano è a rischio. Si parla di sovrapproduzione, ma nel frattempo continuano ad arrivare ogni giorno 5,7 milioni di litri di latte straniero, invadendo l’Italia con cisterne o cagliate congelate low cost di dubbia qualità. Nel frattempo, alcune aziende di trasformazione cercano di tagliare i compensi riconosciuti agli allevatori italiani, con la scusa della sovrapproduzione. I caseifici che continuano a importare cagliate estere contribuiscono, quindi, alla svalutazione del nostro latte. Si parla di 12 milioni di tonnellate di litri di latte di mucca prodotti grazie a circa 30mila allevamenti diffusi lungo tutta la Penisola, che garantiscono il primato tricolore in Europa nella produzione di formaggi a denominazione di origine protetta (Dop). Stesso discorso vale per le salumerie italiane che, invece di privilegiare la carne di maiale nostrano, continuano a importare maiale straniero, specialmente per le cosce di prosciutto e di speck. Coldiretti stima che l’anno scorso ne siano state importati 56 milioni di pezzi. A marzo di quest’anno il prezzo del suino è sceso da € 1,599 a 1,452 €/Kg, con un calo netto del 10 per cento del valore (pari a 25 euro a capo). I prezzi dei prodotti finali degli alimentistanno aumentando di settimana in settimana, e se non si interviene per tempo si rischia di non trovare più nulla.