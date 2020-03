Il Coronavirus si fa strada tra media necrofili, caos istituzionale e una generazione a cui serve un tutorial per imparare cos’è il senso civico (e come lavarsi le mani).

Il Covid-19 ha sfondato i novemila contagi e i quattrocento morti ma, fortunatamente, sale l’indice dei guariti, arrivando ben oltre le settecento unità. Merito di un sistema sanitario in trincea che, seppur sull’orlo dell’asfissia totale, è a ogni piè sospinto da personale medico, paramedico e infermieristico in grado di emulare la tempra dei soldati classe 1899 a Vittorio Veneto nell’autunno del 1918. Serviva una pandemia per sollevare l’arazzo sopra la polvere della Nazione italiana. È nelle raggelanti difficoltà che si vedono la compattezza strutturale, il senso civico e la capacità di adattamento di un Paese: è questo il momento di analizzare, senza disfattismo o satire di sorta, lo status complessivo d’istituzioni, apparato statale e popolo.

Partiamo dalle istituzioni: la situazione generale può essere sintetizzabile, soprattutto alle prime avvisaglie d’epidemia sullo Stivale, da un aforisma di Ennio Flaiano: “In Italia la linea più breve tra due punti è l’arabesco”. L’arabesco citato è il file rouge che parte da Palazzo Chigi fino ad arrivare, passando dalle Giunte Regionali, alle Prefetture e alle Giunte Comunali delle metropoli e delle aree metropolitane: è il potere decisionale, frammentato e, spesso, oggetto di speculazioni politiche. Ad affiancare la mancata lungimiranza del Governo nel non fornire subito un decreto con misure stringenti da Bolzano a Santa Maria di Leuca già da fine febbraio, non punendo altresì i furbetti tornati dalla Cina con scalo intermedio, fanno mostra di sé le iniziative individuali di Governatori regionali e Sindaci, che hanno diffuso il diktat via social di continuare a vivere come tutti i giorni tra foto di aperitivi ed esibizioni teatrali di mascherine. Un caos di vedute che ha visto lo scontro da Corte Costituzionale dei distinti uffici di potere, creando disorientamento nella sfera pubblica, da sempre un ottimo assist per media necrofili e strumentalizzazioni partitiche. Ma il dato più grave è un altro: il benessere medio della popolazione, abbinato alle sontuose caratteristiche morfologiche, patrimoniali e inventive della nazione, coprono il livello d’ignoranza e d’individualismo degli italiani. Negli anni Settanta, Pier Paolo Pasolini era stato profetico coi suoi Scritti Corsari: “L’Italia sta marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, moralismo, coazione, conformismo: prestarsi in qualche modo a contribuire a questa marcescenza è ora, il fascismo”. Cosa porta un giovane dai venti ai trentacinque anni a mettere in pole position l’happy hour del sabato sera o l’after della notte infischiandosene dei pericoli elevati di contagio? La mancanza di una coscienza civile, la depauperazione dell’etica a servizio dell’estemporaneo godimento, l’io al di sopra del mondo. Una generazione da disciplinare con l’hashtag #iorestoacasa, che si fa spiegare dai vip mondani l’ovvietà di stare riparati in quattro mura, tanto sul divano si può leggere un libro, giocare a carte, guardare un film, masturbarsi. Una catena imbarazzante da superare il teatro dell’assurdo di Eugène Ionesco, portando a riva un’onda di ridicolo buona per scorgere i veri colpevoli: scuola e famiglia. Le due istituzioni chiave hanno fallito la loro missione pedagogica: colpa della Riforma Gelmini e della Buona Scuola, in parte, la responsabilità maggiore ricade sui padri del Sessantotto, che hanno sì disarcionato con le loro lotte (parzialmente) i baroni dalle università, ma che hanno favorito clamorosamente l’abbassamento della maieutica e del valore storico-sociale a tutti i livelli di scuola. Tutto ciò porta progressivamente alla legittimazione di un’educazione deficitaria da parte di docenti e genitori, situazione che avvantaggia politici e imprenditori di multinazionali, abili ad imporre un’ignoranza funzionale al popolo italiano attraverso tagli alla ricerca, demagogia e somministrazioni di consumismo e pseudo-celebrità.

In questo segnante frangente storico, che passerà di sbieco sui libri ma resterà per anni nelle tasche, l’Italia è a nudo e mostra tutti i suoi limiti e punti di forza. Da La Peste di Albert Camus arriva il monito di ricercare il vero delle cose nell’odierna emergenza: “Al principio dei flagelli e quando sono terminati, si fa sempre un po’ di retorica. Nel primo caso l’abitudine non è ancora perduta, e nel secondo è ormai tornata. Soltanto nel momento della sventura ci si abitua alla verità, ossia al silenzio”.