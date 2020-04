Dalla conferenza stampa di un Presidente del Consiglio si è passati al Confessionale del Grande Fratello, e tanti saluti al dibattito sul MES.

Giuseppe Conte siede di fronte alla telecamera mentre annuncia che, tramite un nuovo DPCM, il suo esecutivo ha esteso la durata delle misure di quarantena fino al 3 maggio. È in ritardo, come sempre: la conferenza stampa doveva tenersi alle 17, è iniziata alle 20. Tutto nella norma, allora? No, stavolta c’è qualcosa di diverso. Conte stenta a concatenare le parole, gli occhi zampillano tra il foglio e l’obiettivo, il trucco non riesce a nascondere il sudore che gli imperla il viso. È nervoso. Alle sue spalle, la bandiera blu stellata dell’Unione Europea proietta un’ombra più lunga del solito. Snocciolati rapidamente i contenuti dell’ultimo decreto ed esauriti i ringraziamenti di rito, ecco che arriva il pezzo forte: si parla di spesa pubblica ed Eurogruppo. “Il ministro Gualtieri ha fatto un ottimo lavoro”, dice, “ma il passo in avanti fatto ieri non è sufficiente”. S’interrompe, biascica, la pronuncia è imperfetta; decide di tagliare corto e, dopo qualche cenno su BEI e SURE, eccolo che si getta sul nodo gordiano della serata, il MES. “Nella serata di ieri si è sviluppato un dibattito legittimo e anche molto vivace, ma -alza la guardia- bisogna fare alcune precisazioni”: lo show può cominciare. “Il MES esiste dal 2012; non è stato approvato o attivato la scorsa notte…”. E sia, ha ragione; l’informazione è di utilità dubbia, ma è veritiera. “…come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato, stavolta devo fare nomi e cognomi, da Matteo Salvini e Giorgia Meloni”.

È subito Grande Fratello, non di Orwell -per avere quello ci si è affidati, in tipico stile italiano, ad una apposita commissione di esperti- ma della Mediaset. Scompaiono alle spalle di Conte gli affreschi, sostituiti di botto dai pannelli fonoassorbenti color rosso scarlatto del Confessionale. Dal discorso a reti (quasi) unificate si passa alla conversazione privata, alla chiacchierata intima: i due beniamini dell’opposizione passano da avversari, come sarebbero in aula, a mero oggetto di un dialogo che coinvolge il Premier, lo spettatore, al singolare, e nessun altro. Niente replica, niente dibattito. Internet si scatena, gli interessati insorgono, i sostenitori del Primo Ministro gongolano, ovunque è un tripudio di reazioni emotive, viscerali; dalla psiche collettiva sono scomparsi come per magia il MES, Gualtieri, la Merkel, l’Eurogruppo, Hoekstra. C’è soltanto lui, Giuseppe Conte, idolo pagano da venerare o da abbattere secondo il gusto di ciascuno. Più che i fatti contano le persone, come nella miglior cronaca mondana: sotto gli occhi esaltati del Paese, la politica si è trasformata in pettegolezzo.

C’è di che esserne soddisfatti; in un colpo solo si sono alleviate le sofferenze di un popolo-pubblico che certo preferisce il tifo da stadio ai numeri terrificanti usciti da Bruxelles, e quelle di un Governo che, fossimo altrove, sarebbe dovuto scappare correndo come Napoleone da Waterloo. Perché sì, gli ultimi giorni sono stati la Waterloo di questo novello Imperatore che, per inciso, è già nudo e alla ricerca disperata di qualche straccio con cui coprire le proprie vergogne. Qualcosa ha trovato, si può tirare avanti ancora un po’, fino almeno al prossimo appuntamento europeo; ma farebbe bene a ricordare, Giuseppe Conte, che a Waterloo seguì l’esilio a Sant’Elena.