Resoconto del processo del Tribunale del Web a Enrico Mentana, colpevole di aver criticato il nuovo beniamino dei Giusti.

Perché sono caduti gli eroi? Si domanda disperato Davide di fronte ai corpi esanimi si Saul e Gionata; Perché è caduto l’eroe? Ci chiediamo noi dinnanzi alle povere spoglie della reputazione di Enrico Mentana. Da infallibile alfiere del Vero a servo supino della Bestia -anche questo un richiamo alla Bibbia?- di Matteo Salvini: questo il giudizio spietato lanciato contro il Direttore da nugoli di internauti inferociti, che lo accusano di slealtà e censura nei confronti del nuovo beniamino dei Giusti d’Italia, Giuseppe Conte. L’imperdonabile affronto, aver detto che, avesse saputo prima dei suoi attacchi all’opposizione, non li avrebbe mandati in onda. Non c’è libertà d’espressione che tenga, non c’è linea editoriale che possa resistere: l’unica via è l’epurazione.

Ma, dato conto di questo, sappia il lettore che in questa sede non si vuole imbastire una difesa di Mentana; può benissimo farlo da sé, ed è giusto che sia così, per dignità individuale e professionale. Piuttosto, pare doveroso riflettere, prima che sul perché proprio lui fra tanti si trova oggi sacrificato sull’altare della polemica, sulla ragione per cui se n’è fatto, insieme ad una manciata di colleghi, un idolo della comunicazione mediatica nazionale. Enrico Mentana è la rappresentazione plastica, il simbolo in carne ed ossa, della più grande bugia che il giornalismo abbia mai raccontato a se stesso e al pubblico: e cioè che può essere, ed è, sempre obiettivo, libero da qualsiasi pregiudizio, una fonte di verità non filtrata. Mentana, con la voce pacata, gli abiti tutti sul tono del grigio, sempre attorniato da grafici e tabelle, è stato il pioniere di una dimensione solo apparentemente tecnica dell’informazione, ma che ben si è prestata ad un uso strumentale da parte di chi, nel caos dell’arena politica contemporanea, volesse non battere l’avversario, ma zittirlo. Il giornalista di La7 è così diventato il totem di una cultura essa sì censoria ed illiberale, ben riassunta dal gesto del blast, la battuta sagace che all’affermazione -sciocca o meno importa poco, purché non piaccia- del malcapitato di turno frappone un senso di superiorità quasi antropologica. Il blastatore ha fede cieca e zelo inesauribile, e lo stesso si aspetta da chi gli sta a fianco come da chi lo guida: la sua forza è nei numeri, dunque una sola defezione può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, tra il Bene e il Male.

Immaginare un mondo più sfumato, dove non ci sono solo bianco e nero, è troppo per chi, ben prima della pandemia, dei domiciliari di massa, dell’incertezza come unica cosa certa, s’è abituato a vivere la politica come un tiro alla fune: ad ogni strattone dell’avversario deve far seguito il proprio, e si deve tirare tutti insieme. Chi, anche solo una tantum, non vuole, passi al nemico, ché tanto è come se l’avesse già fatto. Vale per tutti: anche per il più buono dei Buoni, finito dalle stelle alle stalle nel giro di mezza giornata perché sottrattosi (giustamente o no) al controllo dei suoi adepti; per dirla con Danton, è la rivoluzione che mangia i suoi figli. Ai Giacobini dell’internet va allora un avvertimento. Non si può mai sapere chi sarà il prossimo a finire alla ghigliottina; piuttosto che dover un giorno offrire la testa al boia, forse è il caso di cominciare ad usarla. A Enrico Mentana, invece, una beffa: noi gliel’avevamo detto, Direttore.