Alla fine Bruxelles si è schierata, in Venezuela, con Trump, Bolsonaro e Guaidó.

Avete presente il tragitto di un boomerang? Quando ben scagliato è imprevedibile. Bisogna solo aspettare le condizioni giuste di vento e avere un’ottima mano ferma. E, infatti, così è successo. Dopo i continui annunci di pericolo nazista e sovranista da parte dell’Europa, ecco che, improvvisamente, il mittente muta in destinatario: l’UE è stata tacciata di razzismo, fascismo e suprematismo.

E, infatti, stiamo freschi. L’Europarlamento, giovedì scorso, ha posto i punti fissi per risolvere la questione Venezuela, in Sud America. Tra le proposte: la facilitazione di nuove elezioni, la negazione della violenza, il buon proposito di fermare le violazioni dei diritti umani. Sembra di essere al tribunale delle buone maniere, o sul palco delle sardine. A questo segue una bella votazione, con una piena maggioranza di 471 a 104 (88 gli astenuti), per un nuovo riconoscimento di Guaidó come unico Presidente ad interim del paese. Possiamo dirci, quindi, tranquillamente schierati dalla parte di Trump e Bolsonaro, nel caso fossero rimasti dubbi sul servilismo della politica estera Europea nei confronti del blocco USA. La buona novella arriva all’Assemblea Nazionale Costituente annunciata da Josep Borrel, Alto rappresentante per la politica estera Europea, al quale è stato gentilmente chiesto di “rafforzare l’azione dell’UE, anche attraverso sanzioni mirate e l’invio di una missione di verifica dei fatti, per ripristinare la democrazia in Venezuela”. Eccolo, il vecchio ritornello: l’esportazione della democrazia. Poco importa se, dati alla mano, Guaido è mal visto dall’81% dei Venezuelani e se, come scrive in un comunicato la ANC, la decisione dell’Europa “viola i principi del diritto internazionale e minaccia direttamente la pace dell’America Latina” e, prosegue, “destabilizza la nazione”. Il diktat consegnato al Venezuela è chiaro. Federica Mogherini (PD) condisce il piatto con una dichiarazione finale a effetto: se tali accordi (decisamente unilaterali) non saranno rispettati, “l’UE intraprenderà ulteriori azioni, anche per quanto riguarda il riconoscimento della leadership del paese”. È il caso di dirlo: in cauda venenum.

La questione focale, però, non è porsi dall’una o dall’altra parte: bisogna evitare sterili dibattiti, che rischiano di scadere nell’ideologico o nel banalizzante. Il punto cardine, in questo momento, è domandarsi se un popolo, liberamente, con i mezzi, i tempi o le modalità che desidera, possa esprimere il proprio volere, senza che entri prepotentemente in gioco questo o quell’interesse. Senza che ci sia bisogno di una sovrastruttura, troppo stesso moralizzante, che si arroghi la delega di questo potere, che oggi distinguiamo nella sovranità di uno Stato, ma che, fino a poco più di un decennio fa, era indiscutibilmente intrinseco allo stesso.