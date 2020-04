La Banca d’Inghilterra ha deciso di stampare moneta per finanziare le spese dello Stato, mentre noi siamo ancora impantanati nella retorica del debito.

Al noto slogan della Tatcher “There is no alternative”, riesumato dai Governi Monti –Letta –Renzi per giustificare le manovre ordoliberiste previste per il sud Europa, oggi possiamo replicare che un’alternativa vi è stata. Il 9 aprile il Governo inglese, la patria di Adam Smith, trovandosi in deficit di liquidità, in spregio alla via dell’austerità a senso unico tanto cara ai Governi teutonici, ordina alla Bank Of England di stampare denaro per finanziare le spese dello Stato. E non sono proprio briciole, si parla di un’apertura di credito di ben 20 miliardi di sterline che, anziché passare preventivamente al vaglio dei mercati speculativi, finiranno direttamente nelle casse del Tesoro inglese. Non è certo un regalo, il Governo inglese dovrà restituire la somma, ma si tratterebbe di un debito contratto nei confronti della cittadinanza che rappresenta, e dunque, in ultima istanza, nei confronti di se stesso. In perfetta compatibilità col principio di sovranità monetaria nazionale. Cade, dunque, ciò che in Europa è ancora un tabù, il principale idola theatri dell’economia moderna, direbbe un Francis Bacon: cade la sudditanza verso i mercati e, con essa, cade il divieto dei Governi di intervenire direttamente e finanziariamente nell’economia del proprio Paese. D’ora in avanti qualsiasi cittadino europeo potrà dire che stampare moneta pubblica, sebbene scandalizzi le divinità dei mercati europei, non è proprio peccato mortale, e potrà inoltre trovare piena assoluzione presso la nuova eresia anglosassone dal sapore keynesiano.

D’altro canto, il rapporto a doppio filo tra sovranità monetaria e politica è lampante per chiunque conosca il pensiero della scuola economica keynesiana la quale, spiacerà agli investitori san frontiere, impone l’emissione di moneta statale, tiene a bada l’inflazione e si fa beffe dell’ira dei mercati. Questa notizia ci riporta drammaticamente al pericoloso stallo che vive oggi la nostra Italia, con una classe dirigente inetta e incapace di accomiatarsi dalla teologia dei mercati. Ma, a breve, il Governo dovrà decidere se voler contrarre un ulteriore enorme debito nei confronti degli istituti finanziari come la BCE e il Fondo Monetario Internazionale a guida Trilaterale i quali, secondo gli studi dell’emerito professore di sociologia ed economia C. Crouch, hanno volontariamente condotto sul lastrico la Grecia, oppure no. Oggi i popoli europei devono affrontare una grandissima sfida che è innanzitutto culturale: devono prendere atto che la retorica del debito pertiene più alla mitologia che all’economia reale dei mercati primari, e recuperar contezza che esser Stato sovrano o presuppone la gestione diretta dei propri strumenti economici, oppure non significa nulla E non si può gestire in libertà la propria economia senza avere il possesso e la gestione del denaro, il quale, come ebbe ad indicare K. Marx, se non viene adoperato per agevolare gli scambi con logiche redistributive, diventa un mero strumento di dominio.

L’unico modo per uscire dal labirinto del debito e dalla crisi di liquidità in cui stiamo inesorabilmente scivolando è recuperare il bandolo della matassa e ripercorrere a ritroso la storia della nostra sovranità perduta. Attenzione però ai venditori di fumo, ai professionisti del chiasso, i quali da tempo lavorano al nuovo neologismo orwelliano noto come sovranismo. La nuova declinazione dispregiativa della sovranità, tanto cara alla nostra Costituzione, se da un lato gode dell’ampia diffusione garantita da mass media allineati alle nuove direttive globaliste e sradicanti, dall’altro lato soffre a tal punto la mancanza di contenuto proprio che vi è esplicito divieto di parlarne pubblicamente. La sovranità è diventata un tabù, e il sovranismo ne è il suo custode. Ma forse la sovranità, ferita ma non sconfitta dagli attacchi del nuovo ordine neoliberista, sta lentamente recuperando memoria di sé. Ci auguriamo quindi che l’affronto all’ortodossia ordoliberista, con la sua dottrina dell’austerità a senso unico, faccia breccia anche nel Belpaese, con buona pace dei mercati, degli spread, del sacro mistero del debito eterno, e delle altre divinità minori.