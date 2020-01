In passato il Major General Frank Muth, responsabile dell’Army Recruiting Command, aveva già ipotizzato una campagna di reclutamento basata sul debito studentesco.

Studenti americani spinti ad andare in guerra per pagarsi l’università. In futuro potrebbe essere questo lo slogan per la campagna di reclutamento delle forze armate statunitensi: sfruttare funzionalmente il divario sociale per mandare i giovani al macello in Medio Oriente. In uno scenario geopolitico sempre più multipolare si è reso fondamentale rimpolpare le fila dell’esercito, per non perdere una presa sulle aree strategiche che si sta facendo sempre più debole. Ma il patriottismo non è più seducente come una volta per arruolarsi nelle forze armate, così il vecchio zio Sam è stato surclassato da una sorta di zio Paperone che fa i conti in tasca agli studenti. Il Major General Frank Muth, responsabile dell’Army Recruiting Command, ha di recente dichiarato: “Una delle crisi nazionali al momento è causata dai prestiti agli studenti. Si può uscire dall’esercito dopo quattro anni, ricevendo il 100% del college pagato”, con una campagna social in cui campeggia l’hashtag #PleaseAWomanIn5Words (or man). I’ll pay your student loans! #ArmyTeamChicago.

Mentre Bernie Sanders prova a portare avanti una protesta contro il debito studentesco, la sua direttrice della comunicazione, Georgia Parke, aveva centrato il punto scrivendo sui social: “Se cancellassimo i prestiti studenteschi, chi combatterebbe la guerra infinita?” Nel contesto della crisi in Medio Oriente, dove le truppe NATO sono mal tollerate, l’esercito americano ha già in programma da mesi uno stanziamento di oltre 3.000 soldati tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Mentre la Siria e l’Iraq chiedono a gran voce che le truppe della Coalizione internazionale se ne vadano dai loro territori, saranno i giovani che hanno provato a migliorare la propria condizione attraverso lo studio a vendere la propria pelle per la sopravvivenza dell’Impero.

Thomas Gokey, uno dei fondatori del Debt Collective, che si batte per la cancellazione del debito, ha dichiarato più volte che quest’ultimo “è una forma di controllo sociale, per cui puoi costringere le persone a compiere ogni tipo di azione se le metti in debito prima, compreso combattere guerre ingiuste e rischiare la vita”. Come magistralmente espresso da Totò nel film La banda degli onesti, “A volte è difficile fare la scelta giusta perché, o sei roso dai morsi della coscienza, o da quelli della fame”. In questo caso gli USA potrebbero anche puntare sui morsi del debito studentesco per spingere i giovani a continuare a morire per il petrolio e l’egemonia americana.

È una tattica ormai ben consolidata quella da fare leva sui nemici esterni in modo tale da giustificare le proprie imprese coloniali. Dopo il “dittatore” Assad ora abbiamo il “guerrafondaio” Iran. Così dopo l’assassinio del Comandante delle forze Quds Qassem Soleimani a Baghdad sembra essere la motivazione perfetta per rinforzare la propria presenza militare in Medio Oriente nonostante il Parlamento iracheno abbia votato l’espulsione al proprio territorio.