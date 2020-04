La paura del Coronavirus ha spinto l’Arabia Saudita a dichiarare un cessate il fuoco. Potrebbe trattarsi di una exit strategy dal conflitto, ma l’emergenza non si ferma.

Ad un tratto il silenzio. Sul territorio dello Yemen non vi sono bombardamenti da 48 ore e nei cieli non rombano aerei militari. Si tratta del ceasefire unilaterale di due settimane proclamato dall’Arabia Saudita con lo scopo di prevenire la diffusione del Coronavirus. Cinque anni di guerra, dunque, si interrompono improvvisamente, per la paura di un nemico comune. Questa breve tregua potrebbe essere un piccolo passo verso la fine del conflitto, iniziato nel 2015, e che ha causato oltre 12 mila vittime civili, specialmente bambini. Basti pensare che, solo pochi giorni fa, il Comitato Superiore dello Yemen ha denunciato un attacco saudita vicino al centro di quarantena presso la scuola Al-Mahjbah di Afar, nella provincia di Al-Baidha. I sauditi, infatti, sembrano aprire uno spiraglio per i negoziati con l’ONU, forse una exit strategy, sebbene non così semplice da attuare. Gli Houthi potrebbero accettare di fermare le armi contro il territorio saudita, ma per quel che riguarda la ripartizione dello Yemen la questione si complica. I sauditi potrebbero accontentarsi di una ripartizione pseudo-federale, ma è necessario tenere conto anche degli altri giocatori sullo scacchiere, tra cui gli Emirati a supporto dei suditi e il Governo stesso.

Tuttavia, l’emergenza in Yemen non si allenta. Se le bombe hanno cessato di esplodere, l’emergenza sanitaria non trova ostacoli in mezzo ad una popolazione dove 18 milioni di persone non ha accesso a fonti di acqua potabile e all’assistenza sanitaria di base. Oltre le scuole, circa il 50% degli ospedali yemeniti è in macerie a causa della guerra. Non esistono strutture che potrebbero ospitare pazienti sempre più esposti ad epidemie mortali. Sebbene sia stato accertato un solo caso positivo da Covid-19, lo Yemen sarebbe un focolaio che potrebbe non spegnersi mai. La nuova morte si fa dunque spazio tra sorella Carestia e fratello Colera, già carnefici di un numero immane di vittime. Due milioni di bambini e donne in gravidanza soffrono per la malnutrizione, i prezzi dei beni alimentari hanno avuto un aumento medio del 47% e ha portato intere regioni al collasso. Fame e debiti spingono le famiglie a dare le proprie figlie in matrimonio – si parla di bambine dai tre ai dieci anni – per il solo tentativo di salvare il resto della famiglia.

Sacrifici umani, morte, guerra e carestia continuano a strisciare silenziosamente tra i cumuli di macerie, l’uomo urla il suo dolore verso un cielo adesso apparentemente calmo, ma la guerra nulla ha di umano, perché, come disse Oriana Fallaci, “quasi niente quanto la guerra, e niente quanto una guerra ingiusta, frantuma la dignità dell’uomo”.