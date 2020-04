Le Residenze sanitarie assistenziali sono diventate focolai di Covid-19, con pazienti, infermieri e oss, spesso, abbandonati a loro stessi.

Sono le categorie più fragili, e in modo particolare gli anziani, quelle che stanno pagando drammaticamente la diffusione del Coronavirus. É come se questa epidemia voglia sottolineare uno fra gli aspetti più biechi della società capitalistica, che mette da parte naturalmente i più deboli, li dimentica con complicità oppure, bene che vada, li chiude in una Residenza sanitaria assistenziale. Sì, laddove il virus ha fatto e sta facendo strage, per una serie di motivi che rappresentano un po’ la cartina di tornasole della sanità italiana. Da nord a sud il bilancio di focolai e decessi nelle case di cura è serio, preoccupante. E sta già dando molto lavoro alle procure di tutta Italia. Si deve partire da un dato di base, che attiene alla gestione generale dell’emergenza: il Governo e le regioni si sono preoccupati molto di più delle restrizioni da imporre ai cittadini che, ad esempio, della prevenzione e dell’elaborazione di piani “alternativi” per quel che concerne tutti i presidi sanitari, e le Rsa in particolare. Col senno di poi è facile (ma non sarebbe stato neppure così difficile prevederlo) affermare che era necessario fornire abbondantemente questi luoghi di dispositivi di protezione individuale e predisporre degli screening (tamponi) periodici ad ospiti e dipendenti. Sono mancati, e stanno mancando, come si diceva, i piani d’emergenza.

Senza voler cercare responsabilità (comuni, aziende sanitarie, regioni?), è evidente che i soggetti positivi al Coronavirus delle strutture assistenziali devono (avrebbero dovuto) essere isolati e trasferiti presso altri presidi all’uopo individuati, con la predisposizione del personale adeguato, che non può essere quello privato delle stesse case di cura, ovvero infermieri e oss che, ovunque, stanno pagando direttamente, rimanendo contagiati, la loro dedizione (obbligo) al lavoro. Così facendo, si sarebbero dovuti relegare solo i casi più gravi agli ospedali, anche al fine di non intasarli in un contesto già complicato. Individuare questi locali appositamente predisposti, in questa fase storica del tutto particolare, pare non sia affatto complicato. Invece, a volte, si è arrivati addirittura ad indicare di “isolare” i pazienti affetti da covid-19 in appositi spazi all’interno delle stesse case di riposo, magari senza i dispositivi, i macchinari e il personale adeguato. Il risultato: un disastro, sotto gli occhi di tutti: sia per il personale sia, ancora peggio, per gli ospiti. Ma, attenzione, la responsabilità di tutto ciò non può essere relegata solamente al pubblico: la proprietà o la direzione delle strutture (convenzionate o accreditate), oltre a farsi trovare anch’essa, in molto casi, impreparata alla situazione, ha permesso (con l’avallo, certo, dell’ente territoriale competente) l’ingresso di nuovi pazienti proprio nel periodo “caldo” dell’emergenza, senza un adeguato controllo preventivo: è un elemento che accomuna diverse Rsa dove c’è stato un elevato numero di contagi. A proposito di tante Rsa divenute focolaio, fino a mesi addietro, si parlava come di “eccellenze sanitarie” con una sicurezza che appare, oggi, imbarazzante.

Nelle comunità dei nativi americani, gli anziani erano i custodi di tutte le tradizioni, dei canti, delle storie, dei miti, e per questo erano ascoltati e venerati. Impersonificavano la saggezza, ed era una gioia per tutti occuparsi di loro, custodirli come un tesoro. Noi li abbiamo messi da parte, chi se lo può permettere in “strutture d’eccellenza” per allietare la propria coscienza. Il Coronavirus, oltre che le falle del nostro sistema sanitario, ci ricorda anche questo, con quella schiettezza che solo la Natura sa dare.