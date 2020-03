Dopo quasi vent’anni dall’inizio della guerra gli Stati Uniti hanno firmato un accordo di pace con i taliban che impegna il Governo afghano a trattare con loro, mentre le potenze straniere progettano la ritirata. C’è qualcosa sotto?

A Doha, capitale del Qatar, gli Stati Uniti hanno appena firmato un accordo di cessate il fuoco con i talebani, secondo il quale, dal 10 marzo, l’Emirato islamico dell’Afghanistan (i talebani, ma ripuliti) e il Governo di Kabul inizieranno a trattare. Sono passati quasi vent’anni dall’inizio di una guerra che ha visto coinvolte le maggiori potenze occidentali, schierate al fianco degli Stati Uniti da quando i loro islamisti addomesticati (sempre i talebani) hanno morso la mano che li nutriva dando asilo ad al Qaida anche dopo l’attentato dell’11 settembre 2001. Secondo l’accordo, USA e alleati avvieranno un progressivo ritiro dei loro contingenti dall’Afghanistan, mentre i taliban si premurano di “combattere i terroristi” (gli altri, perché loro, a quanto pare, non lo sono più). Ovviamente, punto fondamentale riguarda il petrolio, che non dovrà essere usato per finanziare operazioni contrarie agli interessi di USA e alleati. È previsto anche uno scambio di prigionieri che, però, sembra non andare a genio al Capo di Stato afghano Ashraf Ghani, escluso dalle trattative: 5000 talebani dovranno essere scarcerati in cambio della liberazione di circa un migliaio di ostaggi (non un grande equilibrio numerico). Inoltre, gli Stati Uniti si sono impegnati a convincere gli alleati ad eliminare i talebani dalla lista delle sanzioni.

Ma perché gli USA hanno deciso di procedere con quella che potrebbe essere interpretata come una resa? Certo è che, in tanti anni, gli Stati Uniti non sono riusciti a pacificare il Paese né a portare a casa alcun tipo di vittoria, questo dopo avervi incoraggiato il caos fin dai tempi della Guerra Fredda. Ma nel gestire la politica estera americana Trump, più che l’aria dell’arrendevole, ha la faccia del bulletto del liceo, e gettare la spugna non è assolutamente nel suo stile: lo farebbe apparire debole in un momento in cui, invece, Cina, Russia e Iran stanno aumentando il loro impegno internazionale. Che il caro zio Sam abbia deciso di rispolverare la vecchia amicizia con i talebani, già dimostratasi utile in passato in chiave anti-sovietica, per contenere gli avversari? Sono noti i tentativi iraniani di inserirsi in Afghanistan, e possiamo ipotizzare delle trattative anche con i taliban, con il possibile scopo di proteggere i confini e di usarli come cuscinetto rispetto alla presenza americana. In tal senso non va dimenticato l’attentato USA contro il leader talebano Akhtar Mansour, colpito al ritorno da un viaggio in Iran. Inoltre, tenendo in considerazione la Nuova Via della Seta cinese (di cui l’Afghanistan dovrebbe costituire un tassello), per gli Stati Uniti potrebbe essere utile tenere sotto scacco sia il Governo centrale che i talebani, disimpegnandosi allo stesso tempo economicamente e militarmente da una guerra usurante. Un altro evidente guadagno per Trump nel “riportare i ragazzi a casa” è poter dire di aver mantenuto una delle sue promesse all’alba della campagna presidenziale USA. Il vero grande sconfitto dell’accordo potrebbe essere giusto il Governo dell’Afghanistan, davanti alla legittimazione del suo avversario in quanto Emirato islamico, che, va detto, controlla già una gran parte del Paese. Anche le donne potrebbero non passarsela troppo bene, ma tranquille: i talebani hanno dichiarato che, su quel fronte, “sono cambiati”.